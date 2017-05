PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2017 – EDITAL DE ABERTURA

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHÃO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a abertura de inscrição do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2017, para a contratação e formação de cadastro reserva de pessoal, temporária e emergencial, por prazo determinado para os cargos de Professor das Séries Iniciais e Educação Infantil, Interprete em Libras e Psicopedagogo para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Treinador Desportivo para a Secretaria de Esportes; Cirurgião Dentista Clínico Geral para atendimento do Programa Saúde Bucal da Secretaria de Saúde, conforme previsto na nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, Portaria do Ministério da Saúde n.º 2488/2011, Lei Federal n.º 9.394/1996 e Lei Municipal n.º 1.975/2017, de 20 de abril de 2017.

Confira o edital:

edital-n.-001-2017-abertura-pss-2017