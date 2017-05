4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão tem novo comandante

Hartmann pede à população que sempre que houver uma situação adversa comunique a Polícia Militar.

Desde segunda feira, 14, o 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão está sob o comando do primeiro sargento Fábio Alexander Hartmann, que há 11 anos já esteve trabalhando em Pinhão. Com exclusividade, o oficial recebeu a reportagem do Fatos do Iguaçu e mencionou sobre sua volta e os planos que pretende colar em prática juntamente com sua equipe.

“Houve várias mudanças na 1ª Companhia de Policia Militar, fui convidado para voltar a Pinhão em janeiro, para trabalhar junto com o tenente Caio. Porém, por questões de efetivo, já que os policias que comandavam Turvo e Palmeirinha passaram no concurso para Sargento, acabou que aquela região ficou sem comando. Então, o que estava acertado, acabou não sendo concluído e fui designado para assumir o comando do município de Turvo e do distrito de Palmeirinha até agosto. Com o pedido de transferência do tenente Caio, foi antecipado meu retorno para cá”, contou o sargento.

EFETIVO

Assim como em muitos municípios, Pinhão ainda conta com um número reduzido de policiais, a falta de efetivo e a grande extensão do município, que é um dos maiores dentro do comando da 16º Batalhão de Policia Militar, dificulta a realização de um trabalho mais próximo com a população. Sargento Hartmann contou que Pinhão mudou muito nos últimos anos, a cidade cresceu e os problemas de segurança acompanharam esta expansão. “Ainda não verifiquei a região, pois estamos na fase de transição e levamos cerca de uns 15 dias para nos acomodar. Mas percebi que a demanda aumentou bastante, apesar de que naquela época o registro de homicídios, lesões corporais, briga de terras já eram grandes e não mudou muito. No passado, fizemos um trabalho preventivo, pois tínhamos cerca de 40 homicídios por ano e conseguimos chegar à média de cinco por ano com o mesmo efetivo. Farei um novo planejamento, identificando os focos principais, temos que nos antecipar para evitar ocorrências, principalmente as mais graves”.

PARCEIROS

Em sua primeira passagem por Pinhão, o comandante lembrou que não contava com alguns parceiros como a Patrulha Escolar, o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), o Conselho de Segurança estava iniciando seus trabalhos. Desta vez, além destes parceiros, os poderes Executivo e Legislativo também se colocam à disposição para auxiliar no trabalho da Policia Militar. “Cada um trata de situações específicas de sua área, mas que acabam no final contribuindo para o bem de todos. Pois muitas ocorrências, hoje atendidas pela Patrulha Escolar, por exemplo, antigamente éramos nós que tínhamos que executar. Com certeza são ajudas muito importantes que acabam nos auxiliando em nosso trabalho”.

FISCALIZAÇÕES

Uma das ações da Policia Militar é a realização de blitz no trânsito, como forma de orientação aos motoristas e pedestres. Hartmann anunciou que estas atividades serão intensificadas. “De inicio, nossa ideia é educar a população. Em minha primeira passagem, presenciamos muitas irregularidades como motociclistas sem capacetes e veículos circulando abastecidos com botijões de gás de cozinha. Não tenho percebido irregularidades, mas vamos intensificar as blitz e outras fiscalizações para a segurança de todos. Inclusive a Lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos” alertou.

PEDIDO

Hartmann pede à população que sempre que houver uma situação adversa, comunique a Polícia Militar para amenizar antes que se efetive o problema, sempre preservamos a identidade das pessoas que fazem as denúncias. “E também em relação ao nosso efetivo, não somos perfeitos, mas queremos solucionar de forma conjunta alguma situação que envolva nossos policiais”.