Capa e Editorial Edição nº:798

Parabéns!!!

Quem espera e luta, não desiste, sempre alcança. Sim, a prova é a PR 459, que após uma luta de mais de trinta anos pelas lideranças da região, a pavimentação asfáltica entre Pinhão e Reserva do Iguaçu está concluída. Barro e pó, só na memória e nas historias nas prosas dos compadres. Uma luta que envolveu muita gente dos dois municípios. E com certeza o Fatos do Iguaçu com o seu trabalho de acompanhar as lutas, de registrar os fatos, começos e abandono da obra, as promessas dos políticos sobre a obra de manter a questão sempre em debate, fazendo reportagens que cobravam as promessas feitas, com certeza contribuiu para que hoje se leve menos de meia hora para ir de um município ao outro e principalmente, cumpriu com seu papel social de dar espaço, voz e visibilidade à comunidade e seus anseios. Pois bem, se a luta é de trinta anos, em vinte o Fatos do Iguaçu esteve presente. E não só nesse, mas em muitos outros momentos importantes para os dois municípios, pois nessa edição o Fatos do Iguaçu completa vinte anos de circulação ininterrupta. Para a dor de cabeça de alguns, preocupações de outros, realizando um jornalismo sério, comprometido com a qualidade e a veracidade dos fatos. Com certeza nesses vinte anos de jornalismo registramos muitas conquistas e vitórias dos dois municípios. No caso de Reserva do Iguaçu, o berço natal do Fatos do Iguaçu, temos o orgulho de ter a historia desse município registrada em várias das 798 edições já circuladas. Registros que vão da lei que cria o município aos resultados do último pleito eleitoral, passando pela primeira sessão do legislativo, a criação do Conselho Tutelar, APAE e tantos outros lindos momentos desse povo batalhador. Bem como suas tragédias, decepções e tristezas, porque jornalismo sério é assim, trabalha com os fatos e com todas as noticias, mesmo aquelas que não gostaria de publicar, mas que é necessário. Em Pinhão não é diferente, nos últimos vintes anos o Fatos do Iguaçu esteve presente registrando o nascimento de crianças e hoje registrando a formatura no terceiro grau dessa criança. Registrando os avanços, as conquistas nos JEPS< Jarcans, Agrinhos e tantos outros eventos. Provocando reflexões, debates sobre temas diversos que angustiavam a população. Sendo sempre um espaço aberto a todos para denúncias e questionamentos da população. Mostrando a beleza das mulheres, registrando os concursos de Rainha do Comércio, entre tantos outros. Sim, decepcionando muitos que apostaram que o Fatos do Iguaçu era um jornal de uma gestão, estamos ai há cinco gestões, trabalhando e registrando o governo e gestão de partidos e grupos políticos diversos e sempre com muita responsabilidade e veracidade dos fatos. Perfeitos? Não! Mas buscando sempre realizar o melhor trabalho possível e tendo sempre a diversidade e a realidade dos fatos como meta. Com certeza, para a alegria da maioria dos nossos leitores estaremos aqui para entregar mais um “jornalzinho” tão esperado toda sexta por nossos leitores e pelo tempo que o Pai do Céu nos permitir.