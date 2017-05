CÂMARA MIRIM: Terceira legislatura é empossada

A sessão foi presidida pelo aluno Pablo Lincon Cardoso de Ramos, tendo como primeira secretária Sofia Muller Toledo Tavares e segunda secretária, Giovana Lima da Silva (Fotos:Gisele de Pádua/Fatos do Iguaçu)

Diante de uma platéia especial composta por pais, avós, professores, diretores, vereadores, secretários municipais, aconteceu a solenidade de posse dos 11 vereadores mirins, para a legislatura 2017/2018, na noite de segunda-feira, 08 na Câmara de Vereadores. A sessão foi presidida pelo aluno do Colégio Santo Antônio, Pablo Lincon Cardoso de Ramos, tendo como primeira secretária Sofia Muller Toledo Tavares, da Escola Ironi e segunda secretária, Giovana Lima da Silva, estudante do Colégio Procópio.

A sessão iniciou com a diplomação dos vereadores mirins, que foi conduzida pela vereadora Luzyanna Tavares de Moraes. Os novos legisladores mirins receberam o diploma das mãos dos vereadores e do ex-vereador Francisco Carlos Caldas, que é autor da lei que cria a Câmara Miriam. Todos os novos vereadores fizeram uso da tribuna se apresentando, agradecendo o apoio recebido das famílias e pelos votos recebidos e se comprometendo a trabalhar pelas necessidades das escolas que representam e da comunidade, alguns já apontando sobre o que pretendem lutar enquanto vereadores mirins.

O vereador Luciano Padilha (PSD), ao usar a tribuna, salientou que o projeto foi idealizado pela ex-vereadora, Noriam Coelho Basílio, quando esta legislava no período 2009 a 2012, mas que a Câmara somente aprovou o projeto na legislatura 2013/2016 tendo à frente o ex-vereador Francisco Carlos Caldas. “Estas crianças que hoje estão aqui representando as demais crianças e jovens de Pinhão, possuem um papel importante na sociedade, serão elas que disseminarão os caminhos da política, da democracia e da cidadania”.

O prefeito Odir Gotardo, se colocou e colocou as secretarias à disposição dos vereadores mirins, “Este é um momento importante para a sociedade, pois através de vocês a comunidade será ouvida, suas solicitações e seus projetos vão ser a voz da nossa comunidade. È bem verdade que muitos destes deverão ser encaminhados aos nossos vereadores. Mas vocês fiquem muito à vontade para ir lá na prefeitura conversar comigo ou com qualquer um dos secretários, seja para pedir esclarecimentos ou para levar uma sugestão, as portas estarão abertas para vocês.”

ENRIQUECIMENTO

A diretora da Escola Decisão, Elizângela Camargo, analisa que este projeto oportuniza um crescimento tanto para os alunos como para toda a comunidade escolar. Desde que foi implantado, a escola participa, tendo no primeiro ano como representante o aluno João Vitor Tussolino Brolini Dellê e agora o Youssef Ghane Reda, que foi reeleito. “É um projeto que valoriza a democracia, a cidadania, é muito interessante para que as crianças desde pequenas estejam olhando de forma mais apurada e com maior reflexão a comunidade onde vivem”.

EXPECTATIVA

João Paulo Ribeiro Neumam, 10 anos, é aluno do 5º ano da Escola Maristella Tussi. Concorreu com mais nove alunos para a Câmara Mirim, sendo o mais votado. Sua campanha foi pautada nas melhorias que quer para a sua escola, tanto na parte física como pedagógica. “Quando soube que teria eleição já quis me candidatar porque achei interessante e fiquei curioso para saber como é o trabalho de um vereador”, comenta o eleito. Ele acredita que vai colaborar para o desenvolvimento dentro de sala de aula. “Quero ser participativo, ler mais. A professora Elis disse que juntos vamos pensar em vários projetos para melhoria da minha escola”.

Para a direção e equipe pedagógica da Escola, o projeto pode trazer vários benefícios para os alunos. “Incentivamos as crianças a participar e damos todo o apoio por meio de oficinas que trabalham a oratória, a expressão corporal, a escrita e a participação em diversos projetos”, finaliza a professora Elis de Oliveira, coordenadora do projeto na Escola.

OS ELEITOS

Os vereadores e seus suplentes são: Escola Municipal Nossa Senhora da Glória Carlos Henrique Guimarães e Gabrielly dos Santos. Colégio Expressão Gion Marcos Alves e Otávio Morais Cardoso, Colégio Morski Bruno Henrique da Silva Ribeiro, reeleito e Maria Eduarda do Amaral. Escola Municipal Cecília Meireles Erika Leticia Moreira Ortiz e Juan José de Oliveira Caldas. Escola Municipal Maristela Tussi João Paulo Ribeiro Neumam e Paola Nafalski. Escola Decisão Youssef Ghane Reda, foi reeleito e Luiz Henrique Tavares Mietz, Colégio Santo Antônio Pablo Lincon Cardoso de Ramos e Leandra de Fátima Gonçalves, Colégio Procópio Giovana Lima da Silva e Nayara Taques Oliveira e Escola Eroni Santos Ferreira Sofia Muller Toledo Tavares e Rayra Juliana Ferreira da Luz Carniel.

O presidente encerrou a sessão e convidou todos para um coquetel na sala de reuniões Vereador Orlando Diogo.