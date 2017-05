Cookie De Cacau ajuda a aumentar o foco e a concentração

A nutricionista Aline Quissak, especialista nas áreas de Oncologia, Síndrome Metabólica, Psicologia da Nutrição e Nutrição Esportiva. Preparou uma receita especial confira:

Ingredientes:

· 2 bananas maduras amassadas

· 1 xicara de manteiga de amendoim ou de amêndoas ou de coco

· 1 colher de sopa de essência de baunilha

· 1/4 de xícara de cacau em pó 100%

· ¼ de xicara de chia hidratada em ¼ de xícara de água por 10 min

· ¼ de xícara de açúcar mascavo, de coco, ou melado de cana

· 1 colher de café de bicarbonato de sódio -60g de chocolate 70%

Modo de Preparo:

Misture com uma colher a banana amassada com a manteiga vegetal (amendoim, amêndoa, coco), adicione a baunilha e a chia. Misture bem. Finalize incorporando o cacau, açúcar/melado de cana e o bicarbonato de sódio na massa. Dê uma última misturada até os ingredientes formarem uma massa consistente para moldar com uma colher. Em uma forma untada ou forrada com papel manteiga coloque uma colher de sopa bem cheia da massa do cookie, separando os cookies um do outro uns 2 dedos de distância. Pique grosseiramente o chocolate 70% e coloque os pedaços no centro do cookie ainda antes de levar ao forno (para ficar coma textura cremosa da foto). Asse em forno pré-aquecido à 180 graus por 12 min e deixe esfriar para finalizar o cozimento. Dura por 5 dias em pote fechado. Rende 8 cookies médios.

Toque da Nutri: Além de não ter ovos, nem farinha, nem leite (então a maioria dos alérgicos podem aproveitar!) auxilia na melhora do foco e concentração no ambiente de trabalho/estudos, pois contém selênio, vitaminas do complexo B, magnésio e cromo. Ótima opção de lanche pois não precisa de refrigeração, cabe na bolsa/mochila. Alto teor de fibras que auxiliam na saúde do intestino (3,2g de fibras em 2 unidades) Sugestão: Acompanhar de 1 xícara de chá verde com limão e pedaços de morango par aumentar a concentração e diminuir o cansaço.