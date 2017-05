Reajuste tarifário nas linhas de transporte coletivo rodoviário

A partir da próxima segunda-feira (15) entram em vigor as novas tarifas referentes aos Serviços de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Paraná. O reajuste anual foi homologado pela Agência Reguladora de Serviços e publicada no Diário Oficial Do Estado no dia 10 de maio.

O percentual médio de aumento será de 7,69% em serviços de característica rodoviária e 9,16% em linhas metropolitanas do interior. Os valores das tarifas foram reajustados considerando o aumento nos preços de chassi e carroceria de veículos, pneus e reajustes da categoria trabalhista. Os cálculos foram feitos entre o período de maio de 2016 a abril de 2017.

A tarifa mínima para o sistema rodoviário para percursos de até 15 km de extensão passará a ser de R$ 4,11. O percentual de reajuste tarifário das linhas metropolitanas tem variação em função do arredondamento de 5 em 5 centavos. Acesse a tabela com o reajuste das principais linhas do Paraná: clique aqui.

Com informações da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL)