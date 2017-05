Igreja presbiteriana do Pinhão fortalecendo os laços de família

“Os momentos que temos em casa devem ser bem aproveitados, é preciso ter um tempo para os filhos e para o casal”. Reverendo Sandro

Um pensador anônimo proferiu as seguintes palavras: Para se ter alegria, não é necessário muita coisa, apenas ter uma família unida. E em prol desta união, a Igreja Presbiteriana de Pinhão estará promovendo o ‘Família fortalecendo laços’, uma série de mensagens que serão compartilhadas todos os domingos do mês de maio durante o culto das 19h30. O objetivo é resgatar alguns princípios e valores básicos sobre as questões da vivencia familiar.

Para o reverendo Sandro Carvalho Rodrigues, as pessoas esqueceram o óbvio. Ele acredita que muitas famílias estão precisando ouvir ou relembrar o que é obvio, pois alguns valores infelizmente estão esquecidos. As famílias estão sofrendo‘ataques’ e a palavra de Deus precisa ser reavivada. “È a partir dos princípios bíblicos que nós estaremos tratando da família de hoje, os problemas que enfrentam, dando uma resposta bíblica. O que ela diz em relação a tantos conflitos familiares que existem hoje em dia e nos traz uma solução para estes conflitos e dilemas.Em nosso presente, tudo parece que se tornou tão banal, o casamento, filhos em relação aos pais, pais em relação aos filhos, marido em relação à mulher e vice-versa, tudo se tornou algo tão fútil e precisamos voltar para as escrituras e dar uma resposta a estas atribulações e banalidades”.

Distorções

Crise econômica, modernidade, liberdade, era digital, materialismo, empoderamento, vícios, drogadição, são alguns fatores que atingem as famílias, segundo o pastor, é necessário rever conceitos, muitos distorcidos, como a questão do Empoderamento, que se refere ao ato de dar ou conceder poder para si próprio ou para outrem.

A partir do seu sentido figurado, representa a ação de atribuir domínio ou poder sobre determinada situação, condição ou característica. “Precisamos ter muito cuidado, pois acredito que este termo está sendo distorcido em algumas situações. A bíblia não coloca a mulher sendo menor que o homem em nenhum momento. Eu creio que se a mulher pode trabalhar fora, é uma benção. Mas não podemos colocar que a mulher que é dona de casa seja menor que aquela que trabalha fora. As mulheres podem desempenhar muitas tarefas que o homem exerce, mas percebo que há uma competição e essa competição gera conflitos dentro da família. O princípio da igualdade diz que tem que haver respeito, mas o empoderamento, que para muitos é a palavra do momento, tem que ser bem definido. Qual é o objetivo disto? Se é para melhorar a vida da mulher, de seu relacionamento, é muito bom. Mas, por outro lado, vejo que acaba afetando, ao invés de ser algo bom, traz problemas no relacionamento e em alguns casos gera competição na família. Os momentos que temos em casa devem ser muito bem aproveitados para estarmos juntos, ter um tempo para os filhos e para o casal”.

Limites

Bens preciosos para a família,os filhos estão sendo vítimas em certas situações da Era Digital, pois inúmeras informações boas e más são publicadas e compartilhadas. Mesmo avaliando que a internet é uma ferramenta útil e necessária, os pais precisam ficar atentos e estabelecer limites. “Eu creio que hoje nossos filhos precisam é justamente de limites, pois vivemos num contexto que não existem limites, onde tudo é relativo. E se você colocar certos valores e princípios aos filhos, é taxado de uma pessoa antiquada. E eu pergunto: e esta liberdade mentirosa, o que tem ajudado? Atualmente o número de crianças que são levadas ao psicólogo é exorbitante, lembrando que os tempos são outros. Mas o que elas precisam é de limites, que os pais mostrem como devem andar, como deve ser, se os pais não intervirem, quem irá intervir é a internet, ou aquele mau exemplo que está em seu convívio. Se os pais não ensinarem, o mundo vai se aproveitar e ensinar a seu modo” alertou.

Convite

Pastor Sandro deixa um convite à comunidade para participar destes cultos, pois acredita que o tema é de grande importância. “Todos querem que a família caminhe melhor, seja melhor e esta é uma oportunidade de reavaliar o nosso lar e nossa família a partir de princípios bíblicos. E dentro da realidade da nossa família ver o que devemos mudar, restaurar e às vezes recomeçar. O propósito é refletir e mudar de fato o que precisa ser mudado”.

A Igreja Presbiteriana de Pinhão está localizada à Rua Darcílio Ferreira da Silva, 208 – Centro.