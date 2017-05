Fortalecendo os laços familiares

Já parou para pensar que as vezes, estamos tão intencionalmente ligados no trabalho, num ativismo exagerado, que nos esquecemos de focar na família? Conversamos sobre o trabalho, sobre os colegas do trabalho, sobre os estudos, sobre projetos futuros e as vezes nos esquecemos de colocar a família na pauta de nossas conversas. O diálogo familiar é algo raro, e muitos conversam mais virtualmente do que pessoalmente. É claro que o virtual aproxima distâncias, mas nada deveria ser mais aconchegante do que a presença. Quando se tem um tempo, a roda da mesa, todos estão ligados nos seus smartphones, curtindo tudo, menos a família em si. É tempo de fortalecermos os laços, é tempo de conversarmos mais sobre a família e com a família. É tempo de silenciarmos um pouco o celular e olhar na cara do outro, é tempo de fazer carinho nos filhos, nos pais, no cônjuge e não “fazer carinho” no celular apenas. Tem pessoas que entram em crise quando o sinal da internet não está bom, correm atrás de tudo de todos para que o sinal seja restabelecido, o mesmo não acontece quando a comunhão familiar não está bem. Não se fortalece os laços familiares simplesmente com uma casa melhor, com um belo carro, com presentes caros ou baratos. Não se fortalece os laços familiares dando ao filho o celular mais “top”. Tem muitos lares que desfrutam da casa dos sonhos, mas a família não é dos sonhos. De que adianta o melhor trabalho, o melhor salário, se a família está no caos? Convido você a fortalecer os laços familiares. Se sua família está bem, saiba que, não existe nada tão bom que não possa melhorar. Agora, se sua família está enfrentando um momento delicado, saiba que, não existe família tão ruim que não possa ser restaurada. Lute pelo sustento, mas lute sempre pela tua família. Pare e reflita, se os laços familiares estão quase se rompendo, hoje é o momento oportuno para chegar em casa e começar acertar o que precisa ser acertado. Saiba que o tempo não melhora a família, apenas fortalece os problemas existentes. Aproveite o tempo em família, seja um pai, uma mãe, um filho ou filha intencional. Você cônjuge relembre sempre a promessa que fez no dia de seu casamento. E você filho ou filha, honre seu pai e sua mãe, para o teu próprio bem. Que sua casa seja realmente um lar, e que DEUS seja o centro de sua família. Como diz o versículo bíblico: “Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam”. Salmo 127.1

Rev Sandro Carvalho Rodrigues – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão.