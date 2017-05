12ª FESTA DO PINHÃO: Público será agraciado com surpresas no espaço da ACIAP

ACIAP faz parceria com a Copel e vai contar a história do Rio Iguaçu, além de expor sobre a cultura da erva-mate e do pinhão

A população pinhãoense está em contagem regressiva para a 12ª Festa do Pinhão, que será realizada entre os dias 5 a 7 de maio no Parque Coronel Lustosa. Com uma nova roupagem, o evento promete marcar e resgatar a cultura de Pinhão.

Com um comércio consolidado, os empresários pinhaõenses se depararam com a necessidade de se unirem em uma entidade que pudesse contribuir com o desenvolvimento do setor, assim foi criada no dia 16 de julho de 1986 a Associação Comercial e Empresarial de Pinhão (ACIAP).

Nestes mais de 30 anos a entidade buscou o fortalecimento da classe e oportunizou que muitos negócios fossem gerados através de eventos como a sua participação na Festa do Pinhão. E nesta edição, a ACIAP se fará presente com 17 empresas associadas que estarão expondo seus trabalhos, seus serviços e seus produtos, que poderão ser apreciados e comercializados pelos visitantes, no pavilhão da ACIAP

NOVIDADES

O diretor de eventos, Olivo Deparis, conta que a participação da entidade terá inovações e surpresas, mas sempre atendendo ao objetivo da Festa. “Teremos representantes de vários setores do nosso comercio. A Copel exibirá um filme sobre o rio Iguaçu, como era antes da construção da usina e a edificação da mesma. Seus colaboradores também demonstrarão o que a Copel tem feito pelo Pinhão”.

A erva-mate e o pinhão, duas culturas tradicionais do município, estarão expostas no centro do pavilhão, mostrando o valor cultural e econômico para o município desses produtos. “Alguns participantes farão apenas a exposição, outros irão comercializar seus produtos e serviços. Também teremos uma loja de conveniência para suprir necessidades emergenciais”, explicou Olivo

Além do que a Copel estará expondo e da cultura da erva-mate e pinhão, o visitante da 12ª festa do Pinhão encontrará lá, expondo seus produtos, a Cresol, Sicoob, Cantinho do Artesanato, Moryah, Camila k Arquitetura e Design, Play Cosmético, Abilility Formação Profissional, Imobiliária João Claiton, Nosso Supermercado, Sicredi, Secretaria de Indústria e Comercio, Cacau Show e Zico Motosserras.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

O cardápio já está pronto, para o deleite dos participantes, haverá uma variada oferta de deliciosos quitutes à base de pinhão, buscando agradar a todos os paladares, principalmente as crianças. As entidades servirão:

A APMF das escolas municipais Santa Terezinha e João. José Zattar: Farofa de pinhão, pastéis de diversos sabores e de pinhão, batata frita, churros e docinhos de pinhão, cocada e crepe.

A APMF da Escola Municipal N. S. da Glória: saladas diversas, maionese, tomate, míni pizza e batata frita.

A APMF dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) Cantinho do Céu e Josemar Nestor:Entrevero de pinhão, arroz branco, cachorro quente e quentão.

PROVOPAR e Grupo de Idosos do CRAS: Lasanha de frango, à bolonhesa, bolonhesa com pinhão, batata recheada com diversos molhos e de bacon com pinhão, míni pizza e café.

Associação Pequeno Anjo: Risoto de frango com pinhão, pastéis de sabores variados e pinhão, quibe de carne com pinhão, coxinhas de frango e de carne com pinhão.

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) Macarronada caseira com molhos diversos e com pinhão, mandioca com molhos diversos e com pinhão, canjica, caldo de cana.

APAE sobremesas em geral e de pinhão: tortas, bolos, mousse, docinhos, etc.

CEPROHUM: Pães, bolos diversos e de pinhão, cucas, broas, bolachas, sanduíche natural e com pinhão, sanduíche vegetariano e chocolate quente.

APMF da Escola Municipal Cecília Meireles docinhos em geral e com pinhão: brigadeiro, bombons, trufas, espetinhos de frutas com chocolate, pipoca, algodão doce, bolo de pote, cricri e café cremoso.

Lar do Idoso São Francisco de Assis Arroz campeiro com pinhão, arroz branco, frango ao molho com pinhão, repolho com bacon e pinhão, feijoada com farofa, costelinha de porco, mandioca, galinhada com pinhão, bisteca de porco à milanesa, costelada com mandioca, quirera com carne de porco, saladas mista com legumes, salada de tomate, verde, pinhão à vinagrete.

Associação Abrace e Adote: X pinhão com hambúrguer de pinhão, canudos de chocolate.

Associação dos Tropeiros: Espetinhos de carnes diversas: gado, suína, frango, com legumes, carne moída com pinhão e queijo.

APMF da Escola Municipal Professora Eroni dos Santos Ferreira: pastéis de diversos sabores e de pinhão, doces, salgados, churros, crepes, pipoca e batata frita.

ACIAP-Nosso Supermercado e Mestres da Carne, Frango recheado com farofa de pinhão, lanche típico com diversas carnes e pinhão na chapa, três tipos de carnes com cortes variados e recheados com pinhão, medalhões, lombos, etc.

Agricultores Familiares: Barraca do pinhão: pinhão cozido, assado, in natura, café, rosca de polvilho, pães, bolos, broas, bolachas, geleias, mel, etc.