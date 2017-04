Servidores públicos fazem protesto em Pinhão

Servidores públicos tomaram conta da Avenida Trifon Hanycz entre as 11horas às 16 horas de sexta-feira dia 28 de abril, para protestar contra a reforma da Previdência, proposta pelo governo federal. Aos gritos de Fora Temer, chamavam a atenção dos motoristas e pedestres para e abraçassem a causa.

O público se concentrou em frente às agências de fronte as agências do Banco do Brasil e Itaú, munidos de faixas, cartazes, apitos e muita disposição para protestar. E até um caixão de madeira foi colocado na rotatória, confluência das Avenidas Trifon Hanicsz e XV de Novembro, demonstrando que ao serem aprovadas as mudanças, muitos direitos dos trabalhadores já conquistados serão sumariamente enterrados pelo governo federal.