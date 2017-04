Reservenses criam Comitê de Mulheres de Reserva do Iguaçu

O encontro foi um estímulo, as mulheres relataram que há quatro anos os Clubes de Mães não funcionavam e as conquistas tinham se perdido

O Comitê Territorial das Mulheres da Cantuquiriguaçu realizou no dia 12 de abril a segunda reunião deste ano na Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu. Na parte da manhã houve reunião e planejamento das ações do Comitê para os meses de abril e maio e à tarde a socialização com Grupo de Mulheres de Reserva do Iguaçú. O encontro teve como objetivo fortalecer e empoderar o trabalho da mulher, com a exposição de produtos locais de culinária e artesanato.

A atividade contou com a presença de aproximadamente 50 mulheres, que apontaram a importância de se organizar. “Elas decidiram criar o Comitê de Mulheres de Reserva do Iguaçu, composto por 17 mulheres de diferentes comunidades do município, como um espaço permanente de diálogo e discussão sobre as demandas das mulheres com reunião e ações já encaminhadas.”, informou a secretária de Indústria e Comércio, Juliana Sydor.

DEMANDAS

O poder público local esteve presente, ouviu as demandas e apresentou diversas propostas, entre elas a disponibilização de suporte às atividades desenvolvidas pelas mulheres por meio da Sala do Empreendedor e a criação de espaços de comercialização como feiras, entre outros.

Segundo avaliações, o encontro foi de grande valia e estímulo para as mulheres que, diante de vários depoimentos relataram que há quatro anos os Clubes de Mães não funcionam e os trabalhos que haviam conquistado, todos pararam, gerando um desânimo geral.

Estiveram presentes no evento a secretárias de Assistência Social, Mônica Nunes, Controladora Geral, Deizi Hoffmeister de Campos, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Suzana Andria, o vice-prefeito de Reserva do Iguaçu, Paulo Sérgio Nunes e a presidente do Sindicato Rural, Claudiana Andria.