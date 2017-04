JEP’S FASE MUNICIPAL: Cinco Colégios participaram da fase Regional do JEP’S 2017

Entre os dias 17 a 20, aproximadamente 700 atletas das categorias A e B, divididos em 74 equipes, disputaram em Pinhão, a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP’s), dando um colorido especial à cidade.

Apenas as equipes que atingiram o primeiro lugar seguem para a fase regional. Para o coordenador dos JEP’s, Paulo Wegrow, os resultados foram expressivos, tudo transcorreu da melhor maneira possível, não registrando nenhum incidente. “Estamos no aguardo do município sede para a disputa da fase regional que acontecerá entre os dias 23 a 29 de junho”.

A delegação de Pinhão será representada pelas seguintes equipes: categoria (F/A) Basquetebol Colégio Expressão +, Futsal Colégio Bento Munhoz, Handebol Expressão +, Voleibol e Vôlei de Praia. No (M/A) Basquetebol, Handebol, Voleibol e Voleibol de Praia Colégio Santo Antônio”.

Na categoria B, seguem para a próxima fase no Feminino Colégio Bento Munhoz no Futsal, Decisão no Handebol, Voleibol e Voleibol de PraiaColégio Expressão +. E no MasculinoFutsal Colégio Morski, Handebol Colégio Expressão +, Voleibol Colégio Santo Antônio e Voleibol de Praia Colégio Morski.

RESULTADO GERAL

Na categoria A o Colégio Morski ficou em primeiro lugar com 70 pontos, seguido do Colégio Santo Antônio com 66 e empate no terceiro lugar com os Colégios Júlio Moreira e Expressão+, ambos com 28 pontos.

Na categoria B, o Colégio Expressão + alcançou o primeiro lugar com 41 pontos, seguido do Colégio Santo Antônio com 38 e Colégio Morski com 28.

Mas, na somatória geral, o quadro tem outros resultados, o primeiro lugar ficou com o Colégio Santo Antônio, que alcançou 104 pontos, o Colégio Morski com 98 ficou em segundo lugar e o Colégio Expressão + em terceiro com 69 pontos A pontuação dos demais foram Júlio Moreira (41), Bento Munhoz (30), São José (27) Decisão (27), Cornélio Ribeiro (25), Procópio (8), Sebastiana Caldas (7), Izaltino Ribeiro (7) e Casa Familiar Rural (5).

PARTICIPAÇÃO

O secretário de Esportes, Josoel de Moraes, o Joso, lembrou que todos os colégios de Pinhão participaram desta fase, alguns em todas as modalidades e categorias outros em apenas uma ou duas modalidades ou categorias.

A principio, o calendário esportivo recebido pela Secretaria de Esportes marcava que a fase regional seria realizada em maio, desta forma a fase municipal foi realizada em quatro dias. “Essa situação acabou sobrecarregando alguns atletas, tivemos dias em que houve a disputa de três jogos da mesma modalidade o que tornou cansativo para as crianças”. E depois de tudo pronto, a Secretaria recebeu novo comunicado do Estado comunicando que a fase regional mudara. “Estamos satisfeitos, pois tudo transcorreu na mais perfeita ordem e harmonia. A participação dos colégios foi de 100%. Nosso maior entrave seria o transporte dos alunos, como por exemplo, o Colégio Sebastiana Caldas, que nos anos anteriores não participaram dos JEP’s por tal motivo. Para eles colocamos o nosso micro ônibus à disposição do colégio, assim eles puderam participar. Outros, como o Colégio Izaltino foi tranquilo, o motorista fazia o transporte dos alunos do interior até o Colégio e dos atletas até Pinhão, conseguindo concluir todas as suas tarefas, sem atrasos’.

O secretário ressaltou que não recebeu nenhuma reclamação por parte dos atletas e professores. Que eles disponibilizaram a alimentação para os alunos, o almoço foi servido no Complexo Esportivo Rubens Spengler., finalizou, expressando sua satisfação em relação aos jogos. “Não tivemos nenhum caso de atletas que necessitassem de atendimento médico, com todos estes resultados, avaliamos que foi um evento que alcançou seus objetivos”.