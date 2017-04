Gabinete de porta aberta

“Ficamos felizes em ver a satisfação das pessoas em ter livre acesso ao prefeito, que sempre está e acessível a todas.” Vilma, chefe de Gabinete

O prefeito Odir tem mantido a rotina de atender a todos os cidadãos que o procuram, segundo Vilma Kitcki, que é a chefe de gabinete e tem a função de cuidar da agenda do prefeito e coordenar os trabalhos do dia no gabinete, que começam cedo, pois, em torno das 7h30 ele já está pelo gabinete e costuma sair depois das 12h para almoço, e depois das 17h 30 ao final da tarde. De segunda a sexta-feira, todos que chegam e desejam conversar com o prefeito são atendidos por ordem de chegada, com exceção das situações que exigem agendamento.

Jean Henrique Dellê, assessor de gabinete, também faz parte da equipe, faz o trabalho de apoio a Vilma, ajuda a organizar a ordem de chegada, verifica situações quando o assunto abordado por alguém junto ao prefeito exige. “Tirando os dias que o prefeito Odir tem agenda fora do município ou alguma atividade no interior ou na cidade mesmo, ele está sempre no gabinete e atende a todos”, explicou Vilma.

Em média, 40 pessoas são atendidas por dia entre agendamentos e pessoas que procuram o prefeito, o papel da equipe é articular e organizar as solicitações diárias dos cidadãos com o prefeito e com os secretários. “Recebemos as pessoas, verificamos qual a razão da procura e ai, se for situação que os secretários podem resolver já colocamos a pessoa em contato com o secretário ou diretor de departamento, que pode auxiliar a pessoa. De praxe, falamos com os secretários por telefone, colocamos a pessoa falando diretamente com eles e caso seja preciso que a pessoa vá até a secretaria, verificamos primeiro se o secretario está lá, para ela não perder tempo“. Segundo informação da equipe, os motivos que levam as pessoas a procurarem o prefeito são os mais diversos, de uma mudança que querem fazer a questões de saúde, contudo, a maioria das pessoas que buscam falar com o prefeito, em mais 70% dos casos é sobre as estradas do interior e em segundo lugar são as questões ligadas à secretaria de saúde, principalmente sobre exames de saúde mais complexos, informou a equipe.

A advogada Vera Tomacheski também compõe a equipe no cargo de Assessora Jurídica Especial do Gabinete, e cabe a ela, entre outras funções, orientar e dar pareceres e recomendações sobre processos ou questões que são encaminhadas ao prefeito sejam na área administrativa, jurídica ou política, orientar as diversas secretarias e/ou setores em processo decisório e elaborar os projetos de leis e decretos do executivo.

Segundo Vilma, a orientação que eles recebem do prefeito é que seja quem for, com o problema que for, devem ser bem atendidos.” Nosso compromisso é atender bem, é fazer com que a pessoa se sinta acolhida, se sinta ouvida e valorizada pelo Poder Público”. Esse atendimento já tem tido o reconhecimento das pessoas que buscam o gabinete, pois muitas pessoas voltam só para tomar uma cuia de chimarrão com eles. “Ficamos felizes em ver a satisfação das pessoas em ter livre acesso ao Gabinete do Prefeito, que sempre está presente, acessível a todas as pessoas. Fico muito feliz em ver a satisfação das pessoas referente ao atendimento no Gabinete, principalmente as pessoas que moram no interior, que vêem para a cidade uma vez por mês e que chegam ao Gabinete e conseguem falar com o Prefeito.. Convidamos a população a nos visitar e acompanhar de perto nosso trabalho, todos serão sempre muito bem vindos. Estaremos sempre de braços abertos para acolher nosso povo querido de Pinhão”, ressaltou Vilma.