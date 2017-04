16ª Festa do Trabalhador será em três dias

Já é tradição! Há 16 anos a Escola Municipal Professora Maristella Tussi, promove a Festa do Trabalhador. Este ano a festa será em três dias, começando no sábado, dia 29 de abril, até a segunda feira, 1º de maio. De acordo com a diretora, Leoni Timm, a Festa vai proporcionar à comunidade uma programação bem variada. “Começaremos no sábado a partir das 13h com o Torneio Aberto de Xadrez nas categorias Classe Trabalhador do município, absoluto, feminino, sub 14 e sub 10, lembrando que as inscrições são gratuitas e feitas na hora. Também neste mesmo dia teremos a participação da Ability Formação profissional com cortes de cabelo, a Faculdade Campo Real com estudantes da área de saúde, entre outras atrações”, destaca a diretora, reforçando o convite para os demais dias de festa. “No domingo, a partir das 14h, teremos o Festival de Talentos com participação dos alunos e convidados, como o Ballet Municipal, grupos de danças”, salienta.

Ainda, segundo a diretora, no grande dia, na segunda-feira 1º de maio, terá várias atividades. Para o almoço será servido churrasco e maionese. Na parte da tarde terá o show com os Tropeiros do Sul, cantina com pastel, espetinhos, quentão, venda de bingos. Ás 16h acontece a Corrida dos 13 Pontos, com duplas bem diversificadas, que vai de instrutoras de academia, políticos, professores de escolas particulares e estaduais, atletas, secretários municipais, funcionários públicos, esteticista, representantes do comércio. “Queremos aproveitar para agradecer as pessoas que aceitaram entrar na competição para ajudar a escola, enfatizando sempre que o importante é participar e colaborar. Mesmo neste momento de crise, muitos empresários, pais, amigos da Escola nos ajudaram com doações e patrocínio, tudo para que aconteça o evento”, finaliza a diretora, informando que todo o valor arrecadado com o evento será revertido para projetos de melhorias para a comunidade escolar.

