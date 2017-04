Na 12ª Festa do Pinhão tem Encontro de Gaiteiros

O 4º Encontro de Gaiteiros terá Tertúlia, baile, palestra e um gaitaço

A 12ª Festa do Pinhão que acontecerá entre os dias 5 a 7 de maio no Parque Coronel Lustosa, terá diversas atrações e não faltará a boa música de raiz. Os tradicionalistas e apreciadores da música gaúcha já estão convidados para prestigiar e participar do 4º Encontro de Gaiteiros, uma das atrações da Festa.

O tradicionalista Ildefonso do Amaral, o Fonso, faz parte da equipe que está coordenando esta atração e menciona que a música é uma de suas paixões desde garoto. Ele já teve os conjuntos musicais Os Gaudérios e o Grupo Improviso e não perde a animação quando o assunto é música, gaita ou acordeom, um bom churrasco e do Palmeiras, time do coração. “Ficamos muito felizes em sermos convidados para fazer parte da 12ª Festa do Pinhão e podermos realizar mais um Encontro. Fizemos um levantamento e sabemos que em Pinhão há 100 gaiteiros e 200 gaitas, pois alguns têm mais de uma. Outros têm a gaita, mas não tocam, mas todos apreciam a boa música. Fico feliz quando um pinhãoense se destaca no meio artístico como o Ronaldo Caldas e o Marinho Szumillo por saber tocar uma gaita”.

PROGRAMAÇÃO

Fonso, como é mais conhecido, contou que a programação para o Encontro começa no sábado com a Tertúlia das 20 às 22 horas. Depois um baile, animado por 10 grupos do município, onde cada um terá a oportunidade de se apresentar por cerca de 30 minutos. “Assim como nossos gaiteiros, todos os músicos irão exibir o seu melhor, o tempo pode ser curto, mas queremos que os participantes possam conhecê-los e dançar suas músicas. A entrada custará um quilo de alimento não perecível, que será doado para as entidades ou R$ 5 para as despesas dos músicos”.

E no domingo, a animação começará às 9 horas com a recepção dos gaiteiros de Pinhão e da região, em seguida, uma palestra com Luciano Maia instrumentista, compositor, arranjador é um dos mais respeitados e premiados acordeonistas do sul do país na atualidade com nove discos lançados e já divulgou a música gaúcha na Europa. “Ele falará sobre como ser um músico, um gaiteiro, como ser um profissional com ética. Ressaltará a humildade em grandes músicos, compreender e respeitar os fãs. A arte e as dificuldades da música” salientou Fonso.

Em seguida o pinhãoense Dari Duarte, o Sukata, que atualmente reside em Ariquemes (RO) fará o lançamento do seu CD Brinquedo Perigoso.

Das 13 às 17 horas apresentações, show com Luciano Maia e finalizando a programação um animado gaitaço com todos os participantes.”Quem chegar se inscreve e se apresenta com o tempo de três minutos para cada um, se faltar tempo para as apresentações, depois do gaitaço ficaremos por lá, enquanto tiver gaiteiros e platéia, estaremos lá. Neste evento não há competição, todos têm a chance de se apresentar, pois são todos iguais. Muitas vezes aprendemos com gente que toca muito pouco, é o valor do conteúdo”, frisou o gaiteiro.

E para finalizar, Fonso destaca a importância do evento. “Este Encontro tem o objetivo de dar continuidade à nossa cultura, valorizar esta arte musical, não visamos lucro, mas queremos nos divertir. Temos a parceria com o comércio e daqueles que apreciam. Enquanto pudermos fazer este Encontro estaremos fazendo”.