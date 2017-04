Câmara Municipal: Cinco requerimentos e oito indicações em pauta

Um dos requerimentos que estarão em discussão e votação na sessão ordinária desta segunda-feira, 24 de abril, é do vereador Jerson Costa Antunes, (PP), solicitando ao Executivo que informe se existe funcionário “fantasma” ou não. A vereadora Letícia Martins, (PSD), assina o requerimento que solicita providências legais pelo legislativo referentes a um vídeo que está circulando nas redes sociais (especialmente no Watsapp) no qual o cidadão Adenilson Mendes (popular Muquirana), na presença de vários outros cidadãos, profere palavras de baixo calão direcionadas à Câmara Municipal, Vereadores e Servidores, de forma dolosa, na intenção de difamar, demonstrando total desrespeito com a instituição Câmara Municipal, autoridades legalmente constituídas (Vereadores (as) e Servidores. O requerimento é subscrito pelos vereadores Jerson Costa Antunes, (PP) e Rodrigo Dellê, Lima, (PPS).

A 9º sessão ordinária da legislatura de 2017 tem inicio às 19 horas no Plenário Mario Evaldo Morski

Confira a pauta emitida pelo legislativo:

