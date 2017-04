Festa da Árvore de Maio contará com apresentações culturais e gastronomia típica

Ao longo dos últimos anos, a Festa da Árvore de Maio ganhou destaque entre os principais eventos anuais de preservação da cultura suábia, em Entre Rios. O Maibaumfest é sempre realizado no dia 1º de maio e contará novamente com uma diversificada programação com apresentações típicas, além da venda de comidas típicas.

O principal momento do evento, promovido pela Fundação Cultural Suábio-Brasileira (FCSB), será o levantamento da Árvore de Maio – símbolo do início da primavera no hemisfério Norte. A programação tem início às 10h30, na Praça Nova Pátria, na Colônia Vitória.

Grupos de música e dança da FCSB permearão os momentos culturais. Entre as novidades está a apresentação da Orquestra de Sopros da Fundação durante o horário de almoço.

Os presentes poderão escolher entre pratos típicos, como Schnitzel com salada de batatas, linguiça Knacker com chucrute, além de bolos e salgados diversos.

A colocação da Árvore de Maio – um mastro adornado com coroas e fitas – está prevista para as 13h. Após esse momento, começam as apresentações de dança da Fundação Cultural Suábio-Brasileira, com os grupos infantis, juvenis, adultos e sêniores. A tarde será embalada pelo som da banda C-Dur-Trio.

Haverá tendas no local, para que a festa aconteça independentemente das condições climáticas. Solicita-se trazer pratos e talheres.

Com informações e fotos Assessoria de Marketing/Agrária