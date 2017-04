Creserv, há 15 anos realizando sonhos

“Me sinto muito em casa, lá eles chamam a gente pelo nome, sempre com um sorriso” afirmou uma cooperada

Informe Publicitário – Na manhã do último sábado, dia 08, a Creserv (Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos servidores Públicos de Pinhão), realizou a assembléia ordinária e extraordinária. O dia iniciou com um delicioso café. Ao subir as escadas que conduziam até o salão da assembléia, os cooperados e convidados puderam acompanhar a história da Cooperativa em fotos e reportagens registradas ao longo dos 15 anos da instituição pelo Fatos do Iguaçu. A decoração trouxe ambientes onde os cooperados puderam registrar o momento em fotos e tomar um bom chimarrão.

O clima festivo, com um toque de emoção e alegria tomou conta do ambiente desde a recepção dos colaboradores e conselheiros, celebrando o crescimento da Creserv, que iniciou sua historia em 25 de fevereiro de 2002 com 90 sócios e hoje são mais de mil e trezentos associados, até o cuidado com as lembranças que foram entregues aos cooperados e convidados.

A assembléia contou com uma homenagem à professora Evandi Vier Cordeiro, assim homenageando os fundadores da Cooperativa e os pinhãoenses por terem acreditado e confiado na cooperativa, já que a professora é a autora de um dos símbolos do município, o Hino de Pinhão, que no evento foi executado pela banda sinfônica municipal.

SOBRAS

A Cooperativa demonstrou motivos de comemoração, inclusive na demonstração dos resultados financeiros, que foi o melhor e maior desde a sua criação, mesmo num cenário financeiro nacional de risco, a cooperativa demonstrou estar preparada e ter continuado crescendo da mesma forma.

O conselheiro Sildonei Levinski, pelo décimo quinto ano apresentou para discussão e votação as sobras da cooperativa, que é a divisão dos lucros.

Em 2016 as sobras ficaram no valor 380 mil reais, sendo que desses, 221 mil reais foram reaplicados em fundos de reserva e estabilidade e 5%, cerca de dezenove mil reais, serão divididas. 60% desse valor será sorteado entre os cooperados em forma de 38 bolsas de R$300,00 cada e o restante para treinamentos de conselheiros e colaboradores. Os 159 mil reais restantes, conforme decidido pelos cooperados em votação unânime, serão rateados entre os cooperados conforme a movimentação média de cada um durante o ano.

SORTEIOS

Durante a assembléia, 75 prêmios no valor de cem reais cada, foram sorteados entre os presentes.

Nos meses que antecederam o evento, os cooperados tiveram a oportunidade de vender rifas para arrecadar valores para os sorteios durante a assembléia, entretanto, o esforço valeu a pena, pois os mesmos além de concorrer à premiação da rifa, ainda participaram de mais um sorteio de 20 prêmios de cem reais cada.

Os cinco ganhadores da premiação da rifa foram: Ivone Rodrigues, que ganhou R$ 1.000,00, com o nº 4.679, os R$ 600,00 do segundo prêmio foi Francisco Amaral Machado, nº3160, a sortuda que levou os R$ 400,00 foi Mara Regina Neto com o nº 5873, o quarto ganhador foi Antonio Arino Kirschibaner, que faturou R$ 300,00 com o nº 2244 e o quinto prêmio de R$ 200,00 foi para Suzana Aparecida Gonçalves Ramos, com o bilhete 577.

CONVIDADOS

A assembléia contou com a presença do presidente da Ocepar – Organização das Cooperativas do Paraná, José Roberto Ricken, que falou aos cooperados sobre a importância da instituição, “É visível como a Creserv é importante para vocês, como ela faz parte da vida de vocês, como vocês se reconhecem nela”.

Ele ainda destacou o diferencial da Creserv no seu atendimento humano, conhecendo cada um dos seus associados pelo nome, “Os colaboradores sonham junto o sonho dos cooperados e fazem esse tratamento diferenciado sem perder a organização, a estabilidade técnica e legal necessária para que a cooperativa cresça e cresça forte, estão colaboradores e cooperados de parabéns.”

O presidente da Creserv José Faustino, falou da sua emoção de ver a Cooperativa chegar sólida aos seus quinze e de todo o seu envolvimento com a Cooperativa. “Fiz parte do primeiro conselho fiscal, fiz parte do conselho administrativo, e nesse momento bonito da Creserv, é uma felicidade ver que os cooperados estão ai, que comparecem, participam. E isso é resultado de entendermos que somos a família Creserv, que aqui todo mundo merece o mesmo tratamento, e eles merecem o melhor tratamento, pois eles são os donos da cooperativa.”

SER CRESERV

Como parte das comemorações, a Creserv lançou seu vídeo institucional apresentando seus produtos e objetivos junto aos associados, e claro, a opinião dos cooperados sobre a instituição e o que ela representa para os mesmos. Entre os entrevistados está a cooperada Edite Belo, que afirmou, “A Creserv é um banquinho de muito valor, um banquinho que ajuda os funcionários, sempre que a gente precisa ele nos atende, nos recebe e nos ajuda, é um banco que não dá problema, juros que não judiam da gente, ficamos muito agradecidos por tudo que ela faz pra gente.”

A cooperada Marisete Teles Boa Ventura falou como se sente em casa quando vai até a cooperativa, “Me sinto muito em casa, lá eles chamam a gente pelo nome, sempre com um sorriso, que esse trabalho de desenvolvimento sirva de exemplo para as outras entidades receberem bem os que moram aqui, quero dar os parabéns à equipe Creserv.”

A Creserv, como forma de reconhecimento da importância da sua equipe de colaboradores e a dedicação que cada um faz as suas atividades, fez uma homenagem a estes com a entrega de uma lembrança.

ALMOÇO

Após a assembléia, que contou com a presença de mais de quatrocentas associados, foi servido um saboroso almoço no salão de festas da igreja matriz para os cooperados, convidados e seus familiares.

