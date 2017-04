Municípios se reúnem para regulamentar o SIM

O secretario de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Pinhão Darci Jocoski acompanhado de mais alguns membros da sua equipe, participou hoje, (19), em Laranjeiras do Sul de um encontro promovido pela Emater em parceria com a Cantuquiriguaçu, para discutir a regulamentação do SIM (Serviço de Inspeção Municipal), regulamentação essencial para que se possa investir na área de agroindústria, para os derivados de origem animal. O gerente regional de Laranjeiras do Sul da Emater, Deomar Marcos Fracasso, explicou que a idéia é de discutir os pontos polêmicos do regulamento e chegar em um consenso, para que respeitando as particularidades de cada município se tenha dentro da Cantu um regulamento único, “É essencial criar e implantar esse regulamento pois ele é um dos gargalo na produção de derivados de origem animal, o regulamento não pode complicar ou inviabilizar a produção e venda dos produtores da agricultura familiar, mas também tem que se garantir nele a qualidade do produto que será ofertado ao consumidor”.

Os vereadores Alexandro Caldas Camargo, (PRP), Jerson Costa Antunes (PP) e Samoel Ribeiro (PSB) também participaram da oficina.

