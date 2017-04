Sanepar garante ampliação dos sistemas de água e esgoto em Pinhão

Atualmente, o município de Pinhão tem 35% de suas residências ligadas à rede de esgoto da Sanepar. Este índice era pra estar acima dos 50% em 2016, conforme cronograma de obras que não se concretizou.

Para discutir o assunto, nesta terça-feira (18), o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, acompanhou o prefeito Odir Gotardo, o secretário municipal de Obras e Transporte, Denilson Oliveira, e o vereador Samoel Ribeiro, em audiência com o presidente da Sanepar, Mounir Chawoiche.

Chawoiche justificou o não cumprimento do cronograma inicial devido a atrasos de repasse de recursos da Funasa (Fundação Nacional de Saúde). Mas garantiu que será retomado. “Vamos fechar um novo cronograma de obras. Primeiro vamos fazer um levantamento técnico das áreas, para saber onde é necessária a construção de elevatórias e onde não é”, afirmou.

Artagão Júnior pediu agilidade ao trâmite e lembrou que o município fará obras de pavimentação. “Seria importante que as obras da Sanepar fossem realizadas antes da urbanização pela qual Pinhão vai passar”, frisou.

Além da rede de esgoto, o presidente Chawoiche garantiu o atendimento da demanda pela ampliação do abastecimento de água na sede e no distrito de Faxinal do Céu.

Pinhão ainda tem assegurados R$ 5,9 milhões para obras de ampliação do sistema, compreendendo a construção de uma barragem de nível na captação do Rio Tapera, duas elevatórias de água e 3,4 metros de adutoras. A estação de tratamento também receberá melhorias e será ampliada. Estes investimentos fazem parte do programa Saneamento para Todos, do Ministério das Cidades.

Com foto e informação Assessoria de Imprensa