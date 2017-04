12ª Festa do Pinhão tem encontro de Laço Campeiro

O 18º Encontro da Cultura de Laço Comprido será promovido pelo CTG Pala Gaudério

A 12ª Festa do Pinhão tem nas suas raízes a busca de fortalecer e mostrar a cultura pinhãoense, e falar em cultura pinhãoense, exige necessariamente passar pelas tradições gaúchas, seja da dança ou do laço e claro, do bom chimarrão.

Entre as grandes atrações está o 18º Encontro da Cultura de Laço Comprido, promovido pelo CTG Pala Gaudério. Um encontro onde a tradição gaúcha é perpetuada, quer seja pelas provas de laço, de vaca parada, o desfile dos elegantes trajes das prendas e peões e também pela oportunidade de saborear um delicioso churrasco campeiro e a boa prosa entre amigos nas rodas de chimarrão.

Nestes dias estará garantida a realização de provas campeiras, pois além de cultuá-las, os laçadores procuram somar pontos para os campeonatos vindouros. “O nosso CTG faz parte da 8ª região do MTG, que é composta por mais cinco CTG’s, que incluem Pinhão e Reserva do Iguaçu. Este rodeio é um evento que vai contar ponto para o Campeonato da 8ª região. Os dez melhores atletas vão compor a seleção desta Região, que irá disputar o Campeonato Estadual desta modalidade”, explicou o patrão do CTG Pala Gaudério, Geovani Brolini.

PROGRAMAÇÃO

As atividades iniciam na sexta-feira, dia 5 de maio, às 14 horas, com as provas Taça Cidade é a disputa de abertura, que é uma prova de laço com equipes de cinco componentes. As inscrições para as provas têm o valor de R$ 150 e uma novilha como premiação para a equipe.

Em seguida esquentando o encontro haverá o Laço Milionário é outra disputa, as provas são feitas em uma dupla. A prova de Laço Milionário o valor é de R$ 200 por dupla e o prêmio de R$ 5.000, caso não alcance 75 inscrições, será dado 30% do valor arrecadado.

No sábado, dia 6, às 8 horas, terá inicio a prova Laço Trio, às 10 horas os organizadores começam a receberas inscrições para o Laço Oficial, que terá inicio às 13 horas.

E no domingo, dia 7 de maio, às 7 horas, acontecem as provas de reposição de armadas para os visitantes e estudantes. Em seguida, às 8 horas, começa a final da Taça Bronze para Piá, Guri e Prenda e Taça Prata. E às15 horas, o inicio das provas de Vaca Parada e a final da Taça Ouro e finais do rodeio. “Temos a expectativa que compareçam cerca de 80 equipes neste evento, advindas de todo o Estado”, revelou o patrão.

PREMIAÇÃO

No Laço de Tiro, o premio é uma novilha e o valor da inscrição é de R$90. Os valores dos prêmios do rodeio variam entre R$ 50,00 a R$ 2;000,00. Os organizadores apontam que as inscrições serão somente à vista, as armadas oficiais e os bolões serão com gado aspado, ou seja, que possui chifres.

O CTG responsável pelo evento não se responsabiliza por eventuais acidentes e poderá alterar, se necessário, a programação do rodeio, porém, haverá equipe de saúde para qualquer situação. A entrada de animais será permitida somente com atestado de gripe, GTA e exame de anemia. Será exigida a documentação para as inscrições de piá, guri, prendinha, piazito, piazinho e bonequinha. O evento vai ocorrer de acordo com o regulamento do MTG/PR.

LOJA DE CONVENIÊNCIA

Atendendo a uma sugestão, a comissão organizadora estará acomodando no barracão da Aciap uma Loja de Conveniência preparada pelo Nosso Supermercado, assim algumas necessidades emergenciais poderão ser supridas sem os participantes precisarem se deslocar até o centro de Pinhão. “Demos esta sugestão, pois apesar de termos todos os equipamentos e uma lista do que precisamos, sempre nos esquecemos de algo, ou um café, um sal. È uma novidade para nossos participantes”, destacou Giovani Brolini.