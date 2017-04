JEP’s 2017 – Expressão vence no Voleibol e no Futsal

Equipe de futsal do Colégio Expressão (Foto>Gisele de Pádua/Fatos do Iguaçu)

Na manhã de hoje, dia 17 de abril, iniciou em Pinhão a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP’s) as melhores equipes do Futsal, Voleibol, Vôlei de Praia. Handebol e Basquetebol seguirão para a fase regional que acontecerá entre os dias 23 a 29 de junho, porém sem local definido.

No primeiro confronto do Futsal (M/B), a equipe do Colégio Expressão, treinada pela professora Vanessa Streski aplicou uma goleada no adversário, os atletas da Escola Decisão, capitaneados pelo professor Stael Rodrigo de Oliveira placar final 6 a 0. A partida foi realizada no Complexo Esportivo Rubens Spengler.

E no Ginásio Ângelo Cesar Brolini, (Ginasinho) na modalidade Voleibol categoria (F/B) as garotas do Colégio Expressão venceram a equipe do Santo Antônio pelo placar de 2 a 0.

E nesta mesma modalidade e categoria foi registrado W x O entre Júlio Moreira e Colégio Morski. As atletas do Colégio Morski alegando vários motivos de saúde e pessoais não compareceram ao Ginasinho.

À tarde com início às 13 horas no Complexo Esportivo Rubens Spengler, haverá as partidas de Futsal pelo (M/B) entre Santo Antônio e Bento Munhoz, Expressão + e Sebastiana Caldas São José e Morski. E no Ginasinho se enfrentam pelo Voleibol: Expressão + e Júlio Moreira, Cornélio Ribeiro e Expressão + e Morski e Expressão +.

E as 20H15 no Ginasinho Morski e Santo Antônio disputam a primeira partida, valendo uma vaga no basquetebol (M/A).