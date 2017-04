Fase municipal dos JEP’s em Pinhão inicia nesta segunda-feira, dia 17

Nesta segunda-feira, 17, está começando em Pinhão a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP’s). Ao todo, 700 atletas participarão e lutarão por uma vaga para a fase regional, que acontecerá entres dias 23 a 29 de junho, mas ainda sem local definido.

Participam os colégios Bento Munhoz, Casa Familiar Rural, Cornélio Ribeiro, Decisão Junior, Expressão +, Izaltino Bastos, Júlio Moreira, Mário Morski, Procópio, Santo Antônio, São José e Sebastiana Caldas. Os atletas foram divididos em dois grupos. A, nascidos em 2000, 2001 e 2002 e B, nascidos em 2003, 2004 e 2005.

No basquetebol a equipe feminina A do Colégio Expressão já está classificada para a fase regional e no masculino A, os colégios Morski e Santo Antônio disputam a outra vaga.

No Handebol, as cinco equipes participantes já estão na regional. Expressão + (F/A), Morski (M/A), Decisão Júnior (F/B) e na disputa de uma vaga no M/B se enfrentam Decisão Júnior e Expressão +.

As modalidades que envolvem o maior número de atletas são Futsal (M/F) com 384 jogadores, com a participação de todos os colégios em 32 partidas, e voleibol, com 144 atletas e 12 confrontos, porém, Bento Munhoz, Casa Familiar Rural e Decisão Júnior, Izaltino Bastos Procópio, São José e Sebastiana Caldas não participam.

Apesar de serem somente 66 atletas, o Voleibol de Praia terá 22 disputas, Sebastiana Caldas Procópio e Bento Munhoz não enviarão atletas.

E a maior delegação é a do Colégio Santo Antônio com 120 atletas e a menor com 24 participantes é do Colégio Procópio.

As competições de Futsal e Handebol (M) são no Complexo Esportivo Rubens Spengler, No Ginásio Ângelo Cesar Brolini, o Ginasinho, receberá as partidas de Futsal (F) e Voleibol (F/M) e na Praça Darci Brolini os confrontos do Vôlei de Praia.

“Não teremos um cerimônia de abertura, os jogos iniciam às 8 horas no Complexo Esportivo Rubens Spengler com o Futsal (M/B) e o Voleibol no Ginasinho com o voleibol (F/B). Os alunos do interior vem pela manhã e voltam à tarde. Em 2016 foi um evento muito tranquilo, esperamos o mesmo este ano”, comentou o professor Paulo Wegrow.