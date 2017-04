Câmara Municipal: 2 projetos de lei, 2 requerimentos e 12 indicações em pauta

Com as 12 indicações na pauta da sessão desta segunda-feira,17 de abril, já somam 140 indicações apresentadas pelos vereadores nesta legislatura de 2017. Também está em discussão e votação o projeto de lei que gerou muitos debates na sessão anterior e foi retirado de pauta para ajustes. O projeto autoriza o Executivo Municipal a contribuir mensalmente com a Associação dos Municípios do Paraná – AMP. A oitava sessão ordinária da legislatura 2017 tem inicio às 19 horas no Plenário Mario Evaldo Morski.

Confira a pauta divulgada pelo legislativo:

SESSÃO 17042017