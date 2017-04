PRF lança Operação Semana Santa 2017 com foco em velocidade, embriaguez e ultrapassagens

Com quatro dias de duração, operação começa nesta quinta (13) termina no domingo (16)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lança à zero hora desta quinta-feira (13) a Operação Semana Santa 2017 em todo o país.

Entre os focos das ações de fiscalização da PRF estão o combate à embriaguez ao volante, o controle de velocidade através de radares portáteis e a fiscalização de ultrapassagens indevidas.

Com quatro dias de duração, a Operação Semana Santa termina às 23h59 de domingo (16).

No Paraná, o total de mortes registradas em rodovias federais durante a semana santa está há dois anos em uma trajetória de queda.

Em 2015, a PRF registrou 15 mortes no estado. No ano passado, nove, resultando em uma queda de 40%.

Na semana santa de 2016, os agentes da PRF multaram 105 motoristas dirigindo sob efeito de álcool no estado. O número equivale a cerca de 26 flagrantes por dia nas rodovias federais do Paraná.

Outros 495 motoristas foram autuados por efetuar manobras de ultrapassagem forçada ou em locais proibidos pela sinalização. E 10,1 mil tiveram imagens das placas de seus veículos capturadas por radares portáteis da PRF por transitarem em velocidades superiores às máximas permitidas.

A PRF autuou ainda 16 motoristas por transportar crianças sem o uso de cadeirinha, bebê-conforto ou assento de elevação.

Estimativa de fluxo

As concessionárias de rodovias estimam um movimento cerca de 30% maior do que o normal ao longo desses quatro dias de operação da PRF.

Na saída para o feriado, o pico deve se concentrar no final da tarde e início da noite de quinta-feira (13) e ao longo da manhã de sexta-feira (14). O retorno deve ter um fluxo maior no final da tarde e início da noite de domingo (16).

Fonte: Assessoria Regional de Comunicação Social no Paraná – PRF