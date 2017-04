Policia Civil de Pinhão prende acusados do assassinato do mecânico Argemir Basto

Em cumprimento a mandados de prisão expedidos pela Vara Criminal de Pinhão, os policiais civis de Pinhão, com o apoio de policiais da 14ª SDP de Guarapuava, prenderam hoje, 11 de abril, Acir Justino de Oliveira, 59 anos e os filhos Dian Lucas de Oliveira ,23 anos e Jean Lucas de Oliveira, 20 anos, acusados de terem assassinado Argemir Basto em 14 de março de 2017.

Após intenso trabalho de investigação, a equipe localizou os foragidos em uma residência no bairro Jardim Carvalho II, em Guarapuava. Pai e filhos estão presos no Setor de Carceragem Temporária da Delegacia de Pinhão, onde permanecem à disposição da Justiça.

O Crime

Na Rua João Datsko, número 10, Colina Verde, no dia 14 março as primeiras informações, davam conta que havia uma pessoa baleada. No local, policiais constataram que a vítima, identificada como sendo Argemir Basto, 40 anos, encontrava-se ferido por um disparo de arma de fogo no abdomem e outro na cabeça.

Segundo o irmão de Argemir, ele estava dentro de sua residência quando chegou um homem de pele branca, com chapéu, em um veículo GM/ Monza amarelo, junto com um rapaz, que aparentava ser seu filho. Ao sair na porta, ele foi atingido pelo disparo de revólver em sua barriga, feito pelo homem. O rapaz puxou-o pelo braço e segurou-o, enquanto era efetuado mais um disparo em sua cabeça. De acordo com a Polícia Civil, possivelmente uma dívida de peças de automóvel que a vitima tinha com o autor do disparo foi o motivo.

Os autores do crime, Acir Justino de Oliveira, autor dos disparos e seus filhos, Dian Lucas de Oliveira e Jean Lucas de Oliveira se apresentaram com seu advogado na sexta-feira, dia 17. “O pai, em sua versão, confessou que ele atirou na vítima porque esta ameaçou-o com um revólver. Disse que, primeiro, teria ido até sua oficina, mas a vítima e seus irmãos teriam tocado ele, dizendo que não pagaria a dívida de R$ 80 que tinha com ele. Depois pediu a Acir que fosse até sua casa para receber a conta. Acir contou que foi somente um tiro e os filhos não teriam participação nenhuma. As testemunhas, que foram ouvidas no local, mas ainda não prestaram depoimento na policia civil, disseram, naquele momento, que ele atirou em Argemir no abdômen e os filhos o seguraram e Acir deu mais um tiro na cabeça”.