Variedades artísticas serão um marco na Festa do Pinhão

Professor Carlos de Jesus Lima, presidente da Confraria Cultural (Foto:Naor Coelho/Fatos do Iguaçu)

Quem for à festa, poderá assistir apresentações que irão do sertanejo ao rock e ainda teatro e danças.

Dentro da programação da 12ª Festa do Pinhão, que será entre os dias 6, 7 e 8 de maio, a Cultura terá um espaço primoroso. Serão diversas atrações para que o visitante possa se divertir e conhecer um pouco mais do que acontece em Pinhão, seja nas artes ou sobre algumas tradições culturais.

O professor Carlos de Jesus Lima, presidente da Confraria Cultural, conta que seus sócios estão trabalhando já há alguns dias. “Uma das ações, que é de responsabilidade da Confraria, é a sonorização da festa, nossa ideia é que tenhamos todos os dias músicas para serem apreciadas em todos os ambientes da Festa. Propomos montar um palco alternativo, onde teremos a apresentação de vários artistas locais. Apresentações de música, que tem um número maior de artistas que os visitantes ainda conhecem, teatro, dança entre outros. A Festa é uma oportunidade da população descobrir e reconhecer os talentos locais, assim, teremos artistas que já tem o seu espaço e talento consolidado, inclusive com CDs gravados. Artistas de todos os segmentos terão a oportunidade de mostra seu trabalho – bandas de rock e sertanejos. Pagode e samba.

As inscrições serão feitas até dia 15 de abril. “É preciso que tenhamos um tempo antes da festa para que possamos nos organizar e os artistas ensaiarem seus. números”, informou Carlos.

Ele lembra que aristas de outros municípios também poderão se apresentar, inscrevendo-se nos dias do evento, porém, farão em espaço pré estabelecidos, diferente dos que fizeram suas inscrições antecipadamente, que poderão escolher dia e hora. O presidente do Sifumpi, Albino Ricardo dos Santos Neto, ficou responsável pelas inscrições para aqueles que irão se apresentar com música”.

SURPRESAS

Carlos e sua equipe acreditam que desta forma as surpresas serão muitas, tanto para quem prestigiará a festa quanto para os organizadores. No local destinado à realização dos leilões, acontecerá o show de rock. “Teremos a Feira do Risco, com a participação de artistas de Guarapuava que vão mostrar seus trabalhos artísticos. Eles também oferecerão Oficinas de Artes. Aldo Amaral também irá expor seus trabalhos em madeira”.

Os organizadores esperam que as primeiras apresentações iniciem junto com o Café da Roça com números típicos. A idéia da Confraria é que, durante o tempo que esteja na festa, o público possa desfrutar de várias atrações culturais.

“Queremos que todos que por lá passarem, levem um pouco da nossa cultura e que os pinhãoenses se sintam em casa. Que a Festa possa se tornar uma referencia para a região, que a diversidade cultural possa estar representada e que as pessoas tenham o desejo de voltar no próximo ano. Estamos muito otimistas com o sucesso da Festa”, finalizou o presidente.