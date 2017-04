Curso de Jornalismo da Unicentro recebe nota máxima no Enade

O curso de Jornalismo da Unicentro, cada vez mais, vem se tornando conhecido e reconhecido pela qualidade de ensino oferecido. Um exemplo são os prêmios obtidos por trabalhos tanto prático quanto teóricos junto à entidades da área, como a Intercom. Agora, o curso é destaque novamente por conta da nota máxima, 5, obtida no último Enade (Exame Nacional de Cursos).

O conceito de excelência é motivo de orgulho e, segundo o chefe do Departamento de Comunicação Social, professor Edgard Melech, resultado do esforço de alunos e professores. “A atribuição desse fator 5, que expressa qualidade do nosso curso, é decorrência, em primeiro lugar, do desempenho dos estudantes, que fizeram o dever de casa, fizeram os trabalhos, além de participar da construção do Jornalismo da Unicentro. Além disso, nossos professores que trabalharam para que o curso alcançasse uma melhor qualidade”.

O curso oferece aos acadêmicos diversas oportunidades durante a graduação, como o desenvolvimento de atividades prática, além da participação em projetos de pesquisa e de extensão. O estudante Angelo Crystovam, que já está no terceiro ano, afirma que o Departamento e todos os professores se mostram sempre receptivos no auxílio aos alunos. “Tem uma gama grande de projetos de extensão, a linha de pesquisa também é bem ativa no Departamento. Então, eu acredito que são um curso e uma universidade que estão bem estruturados na área da Comunicação, abrindo muito espaços para os próprios alunos”.

O conceito 5 também foi comemorado pelos acadêmicos que realizaram a prova em novembro de 2015, como a jornalista Janete Regina Sirichuki. “Essa nota do Enade é reflexo de um trabalho que começou lá no primeiro ano de faculdade. Ela foi construída ao longo dos quatro anos de graduação. A gente saiu da Universidade com a certeza do dever cumprido, de que os quatro anos de curso foram muito bem aproveitados, foram de muita qualidade no aprendizado e no ensino. Nós fizemos por merecer mesmo essa nota”.

Segundo o professor Edgard, a boa avaliação do curso também coloca a nossa Universidade em evidência. “Para o Departamento, é muito importante que o curso de Jornalismo, e também de Publicidade e Propaganda, sejam bem avaliados e reconhecidos, porque o reconhecimento, na verdade, se dá a partir desse esforço de alunos e professores, e isso também valoriza a Universidade, o que é bom e positivo para todos”, afirma o professor.

Saiba mais

O Ministério da Educação (MEC) divulga, anualmente, o resultado dos indicadores de qualidade para a educação superior brasileiros. Os índices são medidos pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e revelam, em uma escala de 1 a 5, qual é a avaliação dos cursos de graduação e das instituições de ensino superior (IES) do país. No total, em 2015, foram avaliadas 231 IES, 8.121 cursos e 447.056 participantes (os egressos) em todo o território nacional.

Nesse universo, a Unicentro conquistou reconhecimento pelo trabalho sério e dedicado que realiza ao longo dos anos. A Universidade Estadual do Centro-Oeste, segundo o IGC (Índice Geral de Cursos), é a 37. melhor instituição de ensino superior brasileira. Entre as universidades públicas do país, ocupa a 33. colocação e é a décima se forem contadas apenas as públicas dos três estados da região sul. O ranking também a coloca como a 8. melhor universidade estadual brasileira e a quarta melhor entre as estaduais do sul do Brasil.

São três os Indicadores de Qualidade da Educação Superior: Conceito Enade (CE); Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). Eles mantêm relação direta com o Ciclo Avaliativo do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e, portanto, são avaliados segundo as áreas de avaliação vinculadas a um dos três ciclos. Em 2014/2015, foram avaliados os bacharelados nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e áreas afins e os Eixos Tecnológicos em Gestão e Negócios, Apoio Escolar,

O Conceito Enade (CE) é um indicador de qualidade calculado a partir dos desempenhos dos estudantes concluintes dos cursos de graduação no Enade. O indicador é resultante da média ponderada da nota padronizada dos concluintes na prova de Formação Geral (10 questões, sendo 8 objetivas e duas discursivas, comum para todas as áreas avaliadas) e na Conhecimento Específico (30 questões, sendo 27 objetivas e três discursivas). Em 2015; 3,4% dos concluintes que fizeram o Enade obtiveram o conceito 1; 26,9%, o conceito 2; 42,7%, o conceito 3; 18,8%, o conceito 4 e 5%, o conceito 5.

O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é um indicador de qualidade que agrega diferentes variáveis: resultados da avaliação de desempenho de estudantes, ou seja, o Conceito Enade; titulação e regime de trabalho do corpo docente; percepções dos estudantes sobre a organização didático-pedagógica, infraestrutura e as oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional. O indicador é calculado somente para cursos com, no mínimo, dois concluintes participantes no Enade. Em 2015; 0,3% dos cursos obtiveram conceito 1; 11%, conceito 2; 57,7%, conceito 3; 26,5%, conceito 4 e 1,1%, o conceito 5.

O Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) é calculado por IES e considera a média dos CPC dos cursos avaliados da instituição, no triênio de referência, ponderada pelo número de matrículas, além da média dos conceitos da avaliação trienal da Capes dos programas de pós-graduação stricto sensu, ponderada pelo número de matrículas. Para instituições sem programas de pós-graduação stricto sensu avaliados pela Capes, o IGC é a média ponderada dos CPC de seus cursos de graduação. Em 2015; 0,4% das IES obtiveram conceito 1; 4%, conceito 2; 67%, conceito 3; 16,6%, conceito 4 e 1,1 conceito 5.