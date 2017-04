Câmara Municipal: Pastor Eurico e a professora Maria da Graça usarão a Tribuna

Câmara Municipal de Pinhão (Foto: Arquivo/Fatos do Iguaçu)

Na pauta da sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de abril, da Câmara Municipal de Pinhão, a Tribuna será usada pelo Pastor Eurico Deraldo Santana, presidente da Aspepi – Associação de Pastores de Pinhão, que falará sobre a Praça da Bíblia e pela professora e presidente da Associação Amigos do Museu sobre a mudança do Museu Municipal para o distrito de Faxinal do Céu.

Em seguida serão discutidos e votados quatro requerimentos, um projeto de lei e dezesseis indicações.

Confira a pauta divulgada pelo legislativo:

SESSÃO 10042017