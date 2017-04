Vice-prefeito e secretário da Saúde do município de Pinhão, Beraldo Amaral. Foto: Arquivo/Fatos do Iguaçu

O vice-prefeito e secretário da Saúde do município de Pinhão, Beraldo Amaral, explica o que está acontecendo sobre à suspensão pela 5ª Regional de Saúde do atendimento a gestante no Hospital Santa Cruz..