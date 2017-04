CURSO DE AUXILIAR VETERINÁRIO E ZOOTECNIA – INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ SEXTA-FEIRA 07/04

INFORME PUBLICITÁRIO: A Ideal Treinamentos prorrogou o prazo de inscrições para o curso de auxiliar veterinário e zootecnia devido à grande procura na cidade de Pinhão e proximidades.

São as últimas vagas no curso mais completo do mercado, com desconto de até 60% e taxa de matrícula reduzida.

Início das aulas dia é 18 de abril no auditório do Sindicato Rural a partir das 19h. Os participantes aprenderão sobre cães, gatos, gado de leite e de corte, equinos caprinos, suínos e técnicas de manejo e lida com estes animais.

Os descontos são de até 60% para os 15 primeiros inscritos e ha bonificação para estudantes e Associados.

Curso livre a partir dos 14 anos para qualquer pessoas alfabetizada. Os interessados podem ligar no 42 9 9819-1423 (tim) e fazer uma reserva, ou também pelo whatsapp 47 9 9902-3547.

Último prazo, sexta até as 17h.