MATA ATLÂNTICA EM PÉ – Operação identifica desmate ilegal de área equivalente a 1.400 campos de futebol

Uma grande operação conjunta de fiscalização realizada pelo Ministério Público do Paraná, Batalhão da Polícia Ambiental do Paraná e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) verificou o desmate irregular de 1.358,98 hectares do bioma Mata Atlântica – mais especificamente de Floresta Ombrófila Mista, conhecida como Mata das Araucárias. A área equivale a quase 1.400 campos de futebol. O trabalho foi realizado entre os dias 26 de março e 1º de abril, com 241 grandes propriedades rurais vistoriadas em 15 cidades na Região Centro-Sul do estado – em 222 delas foi efetuado algum tipo de registro.

Foram assinaladas 210 ocorrências relacionadas a algum tipo de ilicitude, sendo deste total 94 ligadas diretamente a desmatamento. Perto de 150 pessoas participaram da ação – só o efetivo policial chegou a 109 pessoas, em 35 viaturas. Houve seis prisões e uma apreensão de arma de fogo. As propriedades rurais fiscalizadas estão situadas nos municípios de Bituruna, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Cruz Machado, General Carneiro, Mallet, Palmas, Paula Freitas, Paulo Frontin, Pinhão, Rebouças, Rio Azul, União da Vitória, Mangueirinha e Antônio Olinto.



Imagem aérea de trecho de Mata Atlântica de uma das propriedades vistoriadas feito em 2010



Imagem aérea do mesmo trecho feito em 2016

Ações conjuntas e responsabilização – O relatório com as irregularidades identificadas na operação será encaminhado aos agentes do Ministério Público do Paraná em todas as comarcas onde foi feita vistoria. Após isso, os promotores de Justiça devem adotar providências no sentido de assegurar a reparação dos danos ambientais causados, incluindo a recuperação das áreas degradadas, além da responsabilização dos autores dos desmatamentos ilegais.

A operação realizada na semana passada integra o conjunto de ações do projeto Mata Atlântica em Pé, coordenado pelo MP-PR, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente e da Habitação e Urbanismo. O trabalho é realizado em parceria com a Polícia Ambiental do Paraná e o Ibama.

Satélite – Os locais com desmatamento foram identificados por imagens de satélite fornecidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e pela Organização Não Governamental SOS Mata Atlântica. Nos últimos anos, a região Centro-Sul paranaense foi a que apresentou o maior índice de desmatamento do bioma Mata Atlântica, mais especificamente de Floresta Ombrófila Mista, conhecida como Mata das Araucárias.

O Paraná é o estado que teve o maior avanço de desmatamento em área de Mata Atlântica no país nos últimos 30 anos – foram 456.514 hectares de floresta derrubada.

