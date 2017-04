INFORME PUBLICITÁRIO: CURSO DE AUXILIAR VETERINÁRIO E ZOOTECNIA

A população de Pinhão/PR E REGIÃO está tendo o privilégio de receber

pela primeira vez um Curso de Auxiliar de Veterinário e Zootecnia.

Trata-se de uma oportunidade única para aquelas pessoas que sonham em

trabalhar em Petshops, Agropecuárias, Clínicas, Hospitais Veterinário,

Propriedades Rurais e outros. O Curso será oferecido pela Ideal

Treinamentos uma empresa que atua nos três Estados do Sul do Brasil

oferecendo cursos em mais de 240 cidades.

A Coordenadora, Janaina Walzburger, está em Pinhão esta semana sanando

dúvidas para os interessados e fazendo as inscrições. Ela ficará na

cidade somente até quinta-feira, dia 6 de abril. O curso terá duração de

5 meses com 1 aula por semana. Serão aulas teóricas e práticas, 100%

presenciais que serão realizadas no auditório do Sindicato Rural. O

curso, que é inédito em nossa cidade e uma grande oportunidade

principalmente para os jovens que buscam seu primeiro emprego, e também

para os proprietários rurais que desejam melhorar sua produção e

aprimorar as técnicas de culturas animais, tem certificação válida em

todo território nacional. Ou seja, as pessoas poderão trabalhar em

qualquer lugar do Brasil com animais de pequeno ou grande porte.

Qualquer pessoa, a partir de 14 anos, poderá se inscrever. Os primeiros

15 inscritos vão receber um desconto de até 60% e material didático

gratuito. Para estudantes e associados ao sindicato rural existe um

bônus.

Reservas ou informações pelos fones (42) 3677-1242 ou (42) 99819-1423.

As matrículas estão abertas no SINDICATO RURAL, na rua João Ferreira da

Silva, 820, onde uma representante da empresa estará no local somente

até quinta-feira, das 8:30h às 11:30h e das 13:00h às 17h. Fora do

horário comercial os interessados podem se deslocar até o Pinhão Park

Hotel, onde a responsável pelo curso também prestará atendimento.