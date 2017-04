Programa Paraná Cidadão acontecerá em Pinhão

Prefeito Odir Gotardo e a equipe técnica da coordenação do projeto. (Foto: Nara Coelho/Fatos do Iguaçu)

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (Seju), realiza o projeto Paraná Cidadão com a finalidade de oferecer serviços que promovam cidadania, defesa de direitos e inclusão social da população paranaense. Os serviços oferecidos vão da realização de carteira de identidade a promoção de atividades culturais.

Para que o Paraná em Ação aconteça nos municípios, o governo do Estado firma parcerias com os municípios que desejam receber o Projeto, considerando que esta é uma oportunidade impar de oferecer vários serviços e de trazer para bem perto da população várias secretarias do estado como do trabalho, educação, saúde entre outras. No dia 15 de março, o prefeito Odir Gotardo recebeu a equipe técnica da coordenação do projeto.

Bruna Maria Peixoto Busquim, assessora técnica da Secretaria de Justiça, que atua na área da coordenação do Paraná Cidadão, explicou que o Projeto é uma feira de serviço ofertada em parceria com o município. “O Projeto acontece em três dias, é uma feira de serviços ofertada à população. Estarão aqui a oferta de serviços de várias secretarias do Estado de forma gratuita, para isso é preciso que o prefeito queira trazer o projeto, pois tudo acontece em parceria com o município.” A visita nesse dia foi para fechar essa parceria e escolher o local onde os serviços serão ofertados.

No caso de Pinhão, o Paraná Cidadão acontecerá de 28 a 30 de junho no Ginásio Poli esportivo Ângelo Cezar Brolini, o Ginasinho. O prefeito Odir apontou a importância do Paraná Cidadão acontecer no município, “Resolvemos aderir ao projeto porque vem de encontro a várias demandas da comunidade. Além disso, é um momento que podemos estabelecer diálogo entre o poder público local com instancias importantes do governo estadual, pois trazemos os espaços do governo para cá e junto virão os secretários de estado, vamos chamar a atenção de deputados que virão acompanhar o evento, e isso para o município é importante, pois os contatos ficam diretos, poderemos conversar com eles sobre outras demandas maiores do município”.