Neste sábado, dia 01 de abril, inicia-se mais uma campanha promocional organizada pela Associação Comercial e Empresarial de Pinhão (ACIAP), intitulada “Minha Mãe é a Melhor”. Cerca de 50 mil raspadinhas serão distribuídas a seus clientes que optaram em aderir à campanha da Aciap. Os sortudos poderão encontrar prêmios nos valores de R$ 10, R$ 15, R$ 20, R$ 50, R$ 100 até R$ 500.

Segundo Olivo Deparis, diretor de eventos, a campanha visa estimular as vendas no comércio local. “A campanha tem como objetivo aquecer as vendas, principalmente para o dia das mães, a segunda melhor data para o comércio, depois do Natal. A distribuição das raspinhas iniciará neste sábado, dia 01de abril e terminará no sábado, dia 13 de maio”.

PRÊMIOS

Ao receber sua raspadinha e estando premiada, o cliente poderá utilizar o valor como moeda de troca na própria empresa que lhe presenteou. Outra opção será a troca da raspinha premiada por seu valor na ACIAP. E se o cliente acumulou várias raspinhas premiadas, também poderá utilizá-las para aquisição de algum produto em qualquer estabelecimento engajado na campanha, até seu término. A distribuição das raspadinhas ficará a critério de cada uma das mais de 60 empresas que já aderiram e estarão identificadas com o cartaz da promoção.

O diretor salientou que o recebimento da premiação é na hora. “Nossa previsão é que serão 500 pessoas sorteadas com diferentes valores dentro desta promoção. Porém, os empresários que participam poderão fazer sorteios exclusivos de suas lojas, conforme seu planejamento, além de participar da campanha da Aciap. Esta é uma data que movimenta o comércio local. Em Pinhão outra data que alavanca as vendas, é a Festa do Divino, mas a maior concentração de vendas está nas lojas de confecções e calçados” lembrou Deparis.