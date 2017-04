TECPAR APOIA EMPRESAS PARA ATENDER RESOLUÇÃO SOBRE LACTOSE

Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) pode ajudar empresas do ramo alimentício a se adequarem a uma nova resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Foto: Divulgação Tecpar

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) pode ajudar empresas do ramo alimentício a se adequarem a uma nova resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Resolução RDC 26/2015 determina que, até 2019, todos os alimentos que contenham lactose em sua formulação devam apresentar a informação na embalagem.

De acordo com a resolução da Anvisa, a declaração da presença de lactose será obrigatória nos alimentos com mais de 100 miligramas de lactose para cada 100 gramas ou mililitros do produto – neste caso a embalagem deve levar a expressão “Contém lactose” em seu rótulo.

A gerente do Centro de Tecnologia em Saúde e Meio Ambiente, Daniele Adão, explica que o Tecpar está equipado para avaliar a presença de lactose no limite de 0,1%, conforme exigência da legislação. “Desta maneira, o instituto pode ajudar as empresas a se adequarem a essa resolução, confirmando, por meio de testes laboratoriais, a quantidade de lactose presentes nos alimentos, bem como o consumidor, para que possa se sentir seguro quanto aos produtos que compra”, pontua.

A agência reguladora informa ainda que, em até 24 meses, todos os alimentos disponíveis no mercado deverão atender a nova regra. Este prazo foi definido, de acordo com a Anvisa, com base no tempo necessário para que a indústria e seus fornecedores se adéquem à resolução.

RÓTULOS – O limite de 100 mg foi definido pela Anvisa com base na experiência de outros países, que já adotam esta regulação, como Alemanha e Hungria. Esse limite tem se mostrado seguro para as pessoas com intolerância à lactose, informa a agência.

Com a instituição dessas regras, segundo a Anvisa, o mercado brasileiro de alimentos terá três tipos de rotulagem para a lactose: “zero lactose” ou “baixo teor”, para os produtos cujo teor de lactose tenha sido reduzido e “contém lactose”, para os demais alimentos com presença deste açúcar.

ENZIMA – A lactose, conhecida como o açúcar do leite, é processada no intestino por uma enzima denominada lactase, antes de ser absorvida pela corrente sanguínea. Algumas pessoas, no entanto, apresentam deficiência de lactase, a enzima que processa a lactose. Na falta dessa substância, a lactose é fermentada no intestino, podendo causar desconforto abdominal, com sintomas como diarreia, flatulência, dor e distensão abdominal e, em alguns casos, até vômito.