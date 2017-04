RESERVA DO IGUAÇU: Legislativo aprova Unidade de Conservação

Os vereadores de Reserva do Iguaçu realizaram sessão extraordinária na manhã de hoje, dia 31 de março, para segunda e terceira discussão e votação do Projeto de Lei nº003/2017, que cria a Unidade de Conservação de Proteção Integral Municipal, e foi aprovado por unanimidade.

Cientes de que o projeto de lei traria um impacto no percentual de endividamento do município, os vereadores solicitaram a realização de uma Audiência Pública, que se realizou na tarde de ontem, 30, na Câmara Municipal, a fim de receberem maiores esclarecimentos, inclusive para a população reservense, e para sentir se a população era de acordo com a aprovação do projeto.

A área a ser adquirida possui cerca de 538 hectares e terá como objetivo desenvolver projetos e a preservação da biodiversidade e, em conseqüência, a obtenção de incremento da receita municipal gerada pela incidência de ICMS Ecológico.