Nossa, quase Abril já!!!

Já avistamos o quarto mês de 2017, e a pergunta é: o que você tem feito para que esse ano seja melhor do que 2016? O problema é que muitos ficam esperando simplesmente que o ano seja melhor, mas não tomam atitudes. Se queremos alcançar maiores altitudes devemos ter melhores atitudes. cuidado para não encontrar desculpas para sua vida continuar sem graça, sem vida. Vivemos dias dificeis, o Brasil tentando se recuperar de uma crise, aparece a “carne fraca”. Mas isso não significa que devemos desanimar, antes, devemos lutar contra nós mesmos e olhar com esperança para o futuro. O problema é que as vezes temos a mania de achar que as coisas não vão melhorar, nada vai resolver, mas não fazemos nada mesmo para melhorar e resolver. Ter novas e melhores atitudes e coçar, é só começar. Vamos lá, se o ano ainda não começou para você ou, se você percebe que nada mudou ou melhorou, está na hora de acordar. Vamos em frente, vamos mudar o que precisa ser mudado no casamento, na educação dos filhos, nos projetos, no trabalho, enfim em tudo. Tem pessoas que o casamento vai continuar com os mesmos conflitos e problemas não resolvidos, por falta de atitude; tem pessoas que não vão crescer na vida, porque sempre se colocam como vítimas. Tem pessoas que vão continuar reclamando de tudo e de todos, e nada vai mudar. Está na hora de acordar, não sabemos como será amanhã, mas podemos contar com o ETERNO DEUS que é por nós, que nos dá força para agirmos e reagirmos em dias de crise, que nos fortalece para guerrearmos contra nós mesmos. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas não termina aí, Ele nos oferece sua companhia transformadora, Ele nos acolhe, nos socorre e nos ajuda a olhar com esperança para o futuro. Vamos lá pessoal, a vida não é fácil, mas é um milagre maravilhoso, um presente único – ESTAR VIVO. Não deixe a vida de te levar antes conduza tua vida aproveitando bem a cada momento, reconhecendo Deus no seu caminhar e buscando a direção Dele para viver bem e com qualidade. Um excelente restante de ano a todos.

Rev Sandro – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão. fone: 3677-1103