Jogos do Futebol Sete serão todos durante a semana

Segundo nota oficial da Comissão Técnica do Campeonato Municipal de Futebol Sete, apenas neste domingo haverá jogos. Atendendo as solicitações das equipes participantes, a partir de 4 de abril os jogos do campeonato acontecerão nas terças, quartas e quintas-feiras.

A rodada de terça-feira, 28, teve os seguintes resultados: Posto Delta x Santo Antônio FC (4 a 2); Petralhas x Mercearia Santista (5 a 4) e Os Tauras x Amigos de Faxinal do Céu (1 a 7) a maior goleada até o momento.

E os resultados de quinta-feira, 30, foram: categoria Veteranos Os Potro x Madecon (3 a 1) e na categoria Adulto: Irmandade –B x Primordial (4 a 2) e São Geraldo/Agua Verde FC x Irmandade A (2 a 1).

Próximos jogos

No domingo, 02 de abril, às 15 horas, Posto Delta x Mercearia, Santista categoria adulto; às 16 horas Os Potro x Petralhas 2 e às 17 horas Madecon x Petralhas 1, ambos pelo Veterano.

Na terça-feira, 04 de abril, na categoria Adulto19h30 São Geraldo/Água Verde x Vila Caldas; às 20h30 Santo Antônio FC x Irmandade-B e as 21h30 OS Tauras x Petralhas 2 pelos Veteranos.

Na quarta-feira, 05 de abril, se enfrentam às 19h30 Amigos Faxinal do Céu x Petralhas 1, às 20h30 Petralhas x Primordial e às 21h30 Nosso Supermercado x Vila Nova. E na quinta-feira, 06 de abril, teremos os confrontos: às 19h30 Posto Delta x Irmandade-B, às 20h30 OS Tauras x Madecon e às 21h30 Vila Caldas x Irmandade A.

Todas as partidas serão realizadas no campo do Complexo Esportivo Rubens Spengler.