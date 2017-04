Comandantes da Policia Militar do Paraná se reúnem em Pinhão

Comandantes dos destacamentos da 1ª Companhia da Policia Militar do Paraná (Foto:Gisele de Pádua/Fatos do Iguaçu)

Hoje, dia 31 de março, os comandantes dos destacamentos da 1ª Companhia da Policia Militar do Paraná, que abrange os municípios de Turvo, Candói, Foz do Jordão, Pinhão entre outros, se reuniram na sala de reuniões Vereador Orlando Diogo da Câmara Municipal de Pinhão.

É a primeira vez que o município sedia esse encontro, que são realizados a cada 40 dias, desta forma podem oferecer um trabalho equalizado em todos os municípios onde desenvolvem suas atividades. “Nosso objetivo é atualizar estes comandantes quanto à forma de policiamento, trazer informações e notícias, discutir, debater as orientações do comando geral e os fatos que ocorrem em nosso dia-a-dia. “É um evento necessário, pois temos um trabalho dinâmico, temos que estudar a todo momento e sabemos que somos muito visados, tanto por pessoas de boa e de má índole” destacou o tenente Leandro Fonseca.

Para o grupo é uma oportunidade de conhecer Pinhão, como é a estrutura do 4º Pelotão que atualmente está sob o comando do segundo tenente Caio Henrique dos Santos e também o trabalho dos demais colegas de profissão. “Temos boas referencias quanto ao trabalho dos policias e o relacionamento da PM com outras entidades locais e a comunidade”, confessou o tenente Leandro.