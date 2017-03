Polícia Civil deflagra 2ª fase da operação Bala da Noite

Treze mandados judiciais, sendo cinco de prisão e oito de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quarta-feira (29), pela Polícia Civil de Guarapuava. Os principais alvos da operação são pessoas de classe média alta, investigadas pela venda de entorpecentes, principalmente, de uma droga conhecida como ecstasy.

Durante a operação, as equipes policiais prenderam cinco homens com envolvimento direto no tráfico de drogas nas cidades de Irati, Pitanga e Guarapuava, também foram apreendidos quatro carros, celulares e uma pequena quantidade de drogas.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Alysson Henrique de Souza, a associação criminosa já era alvo de investigações policiais há um ano. “Esses traficantes, além de comercializar drogas sintéticas na cidade, eles atendiam nas festas raves para um público elitizado”, falou o delegado.

A operação contou com a participação de 40 policiais civis, da 14ª Subdivisão Policial (SDP) de Guarapuava e da Polícia Civil de Pitanga.

Todas as pessoas presas na ação responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Os suspeitos encontram-se presos na unidade à disposição da Justiça.

ORIGEM DO NOME – O delegado explica que a operação foi batizada de “Bala da Noite” porque a maior parte das drogas vendidas é ecstasy, entorpecente conhecido como “bala”.

PRIMEIRA FASE – No decorrer das investigações, iniciadas no ano passado, a 14ª Subdivisão Policial (SDP) de Guarapuava, prendeu 16 pessoas, entre elas duas mulheres. Quinze pessoas continuam presas, uma mulher sai com tornozeleira eletrônica. A operação foi deflagrada no dia 8 de dezembro.

Durante os cumprimentos dos mandados judiciais, a equipe apreendeu armas de fogo, munições de calibres diversos, veículos utilizados para a prática do crime de tráfico , além de drogas.

Fonte: Policia Civil/PR