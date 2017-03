Exame de mamografia está disponível o ano todo

Se cuidar é demonstrar carinho com quem se ama

Sabe-se que muitas doenças podem acometer as mulheres em diferentes etapas de sua vida como endometriose, infecções, câncer de mama, útero, cistos ovarianos entre tantas outras. Os especialistas orientam que o check ‘up ginecológico’ deve ser realizado anualmente a partir do momento que se inicia vida sexual ou por volta dos 25 anos. É indicada uma visita ao ginecologista quando ocorre a primeira menstruação para que a jovem tire suas dúvidas e tenha orientação sobre esta nova etapa de sua vida.

MAMOGRAFIA

O número de casos de câncer de mama registrado no Brasil em 2016 foi de 57.960, com um índice alto de óbitos por falta de informação na maioria deles, pois, com o diagnóstico precoce, identificado com o exame de mamografia, aumentam as chances de cura de forma expressiva, pois com os tratamentos que estão hoje à disposição das mulheres, a possibilidade de cura pode chegar a 95%..

Muitas mulheres reclamam da dor provocada pela mamografia ou até deixam de fazer o exame para evitar o incômodo por medo de encarar um possível diagnóstico e até questões culturais, como vergonha do médico ou ciúmes do marido. Todos os pontos que devem ser superados para garantir a saúde e mesmo a vida.

ATENDIMENTO

A enfermeira da Clínica da Mulher em Pinhão, Vanessa Nerone, informa que os exames podem ser realizados durante o ano todos. “Fazemos o agendamento das mamografias diariamente na Clínica da Mulher. Este agendamento é feito através de um Sistema de Regulação do Estado do Paraná”. Ela esclarece que muitas mulheres têm o hábito de realizar seus exames somente no mês de outubro, quando está em vigor a Campanha Outubro Rosa, mas que é melhor e mais tranqüilo ir já fazendo os exames, pois nesse mês, devido à campanha, há um acúmulo de pedidos.

A equipe da Clínica da Mulher oferece um bom atendimento especial voltado às mulheres e um tempo para uma conversa com as pacientes, que serve de orientação e segurança para que se sintam à vontade ao realizarem seus exames e tirem estas dívidas ao longo do ano. Mas, em outubro, o número de solicitações dá saltos extraordinários, com isto os resultados demoram mais a chegar. “Hoje não existe fila de espera, pois a demanda é menor que a procura. Realizamos um levantamento e durante o mês de outubro de 2016 foram agendados mais de 230 exames. Nos meses anteriores e posteriores, a média é de 25. Se elas nos procurassem durante o ano, teríamos condições de realizar estes agendamentos e com tempo menor de espera”, explicou.

QUEM PODE FAZER?

Mulheres com faixa etária entre 50 a 69 anos são consideradas prioritárias para o Ministério da Saúde, basta procurar os profissionais da Clínica e o exame será agendado com brevidade.

O SUS garante a oferta gratuita do exame de Mamografia para aquelas que têm menos de 50 anos e acima de 70, porém é necessário passar por uma avaliação mais criteriosa.

PREVENTIVO

Outro exame que pode ser feito a qualquer momento é o exame preventivo, chamado de Papanicolau. Este serve para diagnosticar inflamação vaginal, doenças sexualmente transmissíveis como o HPV e para identificar a presença de câncer de colo do útero, devendo ser realizado uma vez ao ano.

O material coletado segue para análise e as mulheres devem estar em abstinência sexual de pelo menos um dia. Também é desaconselhável que faça qualquer tipo de ducha vaginal alguns dias antes do exame e que seja uma semana antes do período menstrual ou logo após o ciclo. Cremes vaginais e pomadas podem interferir no resultado, por isso, devem ser evitados “Para fazer este exame, as mulheres devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, munida de RG e cartãodo SUS“, contou Vanessa Nerone.

Para maiores informações as interessadas devem entrar em contato com a Clínica da Mulher pelo telefone 3677 3188 ou se dirigir até a Clínica no bairro Mazurechen, próximo à Capela de Santa Rita de Cássia.

.