A Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu, por seus vereadores, vem convidar toda a população do município de Reserva do Iguaçu para participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA, que será realizada no dia 30 de março de 2017 às 14 horas no Plenário da Câmara para discutir o projeto de Lei nº 03/2017, aquisição de área para instalação de Estação Ecológica no município.

Atenciosamente

Juarez Senoski Pinto

presidente.