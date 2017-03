Câmara Municipal: Pedido para abertura de CEI será votado hoje, (27/03)

A quinta sessão ordinária de 2017 da Câmara Municipal de Pinhão que tem inicio às 19 horas desta segunda-feira, 27 de março no Plenário Mario Evaldo Morski tem uma pauta bastante extensa começando as discussões e votações pelo requerimento subscrito pelos vereadores Luciano Henrique Padilha, (PSC), Alexandro Caldas Camargo,(PRP), Rodrigo Dellê Lima,(PPS), Jerson Costa, (PP), Alain César de Abreu,(PRP), Letícia Gabrieli Martins, Luzyanna Rocha Tavares, e Osvaldeci Lima do PSD e Samoel Ribeiro do (PSB) que pede a criação de uma CEI – Comissão Especial de Inquérito – para averiguar o possível excesso na aquisição de salgadinhos/lanches para atender o evento denominado Encontro Pedagógico, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2017, bem como o procedimento na destinação das sobras em única discussão e única votação.

Confira a pauta completa divulgada pelo legislativo:

Sessão27032017