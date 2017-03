Unicentro utilizará resultados do Enem de 2014, 2015 e 2016 para preencher vagas disponíveis nos cursos de graduação

A partir de 3 de abril, a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) abrirá inscrições para preenchimento de vagas disponíveis nos cursos de graduação. As vagas serão preenchidas por meio do resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado nos anos de 2014, 2015 ou 2016. Os candidatos interessados em concorrer às vagas deverão realizar sua inscrição pela Internet, de acordo com as orientações fixadas no edital que será divulgado em 3 de abril.

QUEM PODE PARTICIPAR?

Poderão concorrer às vagas os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio, prestado o Enem nos anos de 2014, 2015 ou 2016, obtido resultado igual ou superior a 450 pontos e não tenham zerado na redação.

No ato da inscrição, os candidatos deverão informar o número do seu CPF para validação e conhecimento das notas obtidas no Exame, sendo que o candidato deverá fazer a inscrição em um curso como 1ª opção, sendo facultada a escolha por outro curso, em 2ª opção. Cabe ressaltar, entretanto, que os candidatos que fizerem inscrição no curso em 2ª opção, somente serão convocados para ocupação de vaga após esgotada a lista de candidatos que escolheram o curso como 1ª opção.

A prioridade para a ocupação das vagas será definida pela ordem decrescente da média de pontos obtidos em todas as áreas no Enem, dentre os candidatos inscritos para o curso. Caso o candidato tenha prestado o Enem em mais de um ano, será considerado o resultado em que tenha obtido a maior média.

Fonte: Central de Noticias/Unicentro