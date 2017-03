12ª Festa do Pinhão – 05, 06, 07 de Maio de 2017

Nossa Festa do Pinhão deste ano vem com uma nova proposta. Com a participação popular privilegiando a cultura local, valoriza os nossos artistas, o nosso comércio, o nosso trabalho, o modo de vida de toda nossa gente. Destaca-se que a participação de toda a comunidade configura uma nova forma de pensar e representar de nossa identidade comum. A partir daqui e pelos anos que virão, pretende-se o enriquecimento de um caráter turístico e cultural, que respeite as especificidades de nossa terra e de tudo o que nela se tem cultivado – as demandas da cultura –, possibilitando com isso também, o crescimento da economia local. Como na simbólica tertúlia dos mais diversos modos de ser e fazer pinhãoense, a 12ª festa do Pinhão é o ponto comum que resulta da confluência de inúmeras entidades representativas de nossa cultura.

(Comissão Organizadora)