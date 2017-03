Audiência Pública discute a Reforma Previdenciária

O vereador Lindomar do Nascimento,(PT), está convidando todos para participar da Audiência Pública sobre a Reforma da Previdência, a PEC 287, que acontecerá na quinta feira, dia 23, ás 19 horas na Câmara de Vereadores. Quem vai falar sobre a Reforma Previdenciária e responder as questões será o advogado e professor Plínio Marcos Melléo da disciplina de Direito Previdenciário da Faculdade Cescage e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Ponta Grossa.

Lindomar explicou que a idéia é tirar as dúvidas das pessoas, esclarecer sobre o tema da reforma que atinge todos os trabalhadores de todas as classes e mostrar onde as pessoas estão perdendo os direitos já conquistados.