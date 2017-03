Inicia a contratação dos aprovados no Concurso Público

Com informações do prefeito Odir Gotardo ao Fatos do Iguaçu, iniciam nessa semana as contratações dos aprovados do Concurso Público de 2016. Devido ao índice da folha de pagamento, nesse primeiro momento convocará em torno de 62 aprovados em funções diversas. “Como nós ainda estamos trabalhando com limite de folha elevado, no vermelho para o Tribunal de Contas, que considera os dois últimos meses, vamos contratar nesse momento os profissionais estritamente necessários, por exemplo, em alguns cargos estamos com PSS, mas, como há agora o aprovado em concurso, esse PSS passa a ser irregular, assim é prioridade arrumar essa situação. E precisamos suprir alguns setores urgentemente como operadores de esteiras, operadores ecológicos, serventes e merendeiras na área da educação”. À medida que os estudos forem mostrando que o índice da folha está equilibrado, iniciará a contratação dos demais aprovados.