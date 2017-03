Nos dias 17, 18 e 19 estará acontecendo no Expotrade localizado em Pinhais na região metropolitana de Curitiba, a XIX Conferência Espírita do Paraná, para trazer a Conferência para as cidades do interior foi elaborado um cronograma de palestras em cidades polos. Em Guarapuava, a palestra sobre a doutrina espírita e questões familiares será na próxima quarta-feira,(15), com o palestrante Saulo Cesar Ribeiro da Silva, o convite é aberto a todos e a entrada é franca. A palestra tem inicio às 20 horas no auditório do Sindicato Rural.