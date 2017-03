Valmir da Silva será julgado hoje, (13)

Tem inicio às nove horas desta segunda-feira, 13 de março no Tribunal do Júri da Comarca de Pinhão o julgamento do réu Valmir da Silva, acusado de tentar assassinar Claudionor Ribas da Silva no dia 12 de novembro de 2009 por volta das 12 horas na localidade de Faxinal dos Ribeiros.

O processo relata que o autor agiu de forma voluntária com intenção de matar a vítima, desferindo diversos disparos que provocaram danos permanentes no pulmão esquerdo da vitima. O réu se escondeu em uma mata e ao avistar a vítima atirou pelas costas. A vítima foi rapidamente socorrida e conduzida para atendimento médico o que lhe salvou a vida, mas ficou com seqüelas.

O segundo fato que pesa contra Valmir da Silva é de porte ilegal de arma de fogo, na ocasião este utilizou de uma espingarda calibre não definido, sem marca, sem número de série, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Airton José Otto

Outro crime a ser julgado d13ia 20 tem como réu Airton José Otto, acusado de no dia 24 de maio de 2011 por volta das 18h30 em uma propriedade situada na localidade de Faxinal dos Ribeiros/Taquaras utilizando de arma de fogo desferiu um tiro contra Laudevar Ferreira Belo, causando a sua morte.